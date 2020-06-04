和卢塞恩州这家餐厅忙于款待顾客的招待们一样，政府债务分析师们也有很多工作得忙。 (Keystone)

瑞士议会现已批准再次增拨149亿瑞郎(折合人民币约为1106亿元)，以应对新冠疫情。其中绝大部分资金将会用于失业保险基金，从而向疫情期间被迫缩短工时的“部分失业人员”-即短时工作者发放补偿金。



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随着新的一揽子贷款方案于本周四(6月4日)获瑞士议会联邦院批准，瑞士政府所承担的新冠疫情财政援助支出将几近翻倍。在5月初召开的一轮特别会议上，瑞士议会批准增拨约160亿瑞郎的扶助金，专门用于弥补企业在职员工因受疫情影响而被迫缩短工作时间、从而蒙受的工资损失、购置医疗设备以及其他相关开销。截至目前，由瑞士政府解囊出资、专款用于上述各项开支的疫情纾困资金，已增加到310亿瑞郎(折合人民币约为2305亿元)。



这笔扶助金属于规模更大、涉及面更广的一揽子疫情危机出资救助方案的其中一部分，而瑞士政府制定的总体救助纾困方案中，还包含了为受疫情波及的公司所提供的约400亿瑞郎(约合人民币2974亿元)紧急贷款。在6月4日增拨救助纾困资金获批之前，瑞士政府为扶持经济，已相继拨款逾650亿瑞郎(折合人民币约为4833亿元)。



据瑞士政府估测，其2020年的财政预算赤字将达到400亿瑞郎左右(约合人民币2974亿元)。



不过，瑞士议员伊娃·赫尔佐格(Eva Herzog)表示，瑞士能够负担这笔开支。这与瑞士财政部长乌力・毛勒(Ueli Maurer)在新冠疫情高峰期时曾发表的言论不谋而合。“我们在疫情危机之后将会承担的债务负担，要比我们的邻国们在疫情之前所负担的还要少，”赫尔佐格表示。



财政委员会将在6月底举办的金融政策研讨会上，就该如何切实减少瑞士国家债务展开讨论。





Keystone-SDA/ts

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