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新冠病毒专项拨款 瑞士议会批准增拨149亿瑞郎疫情救助资金

Restaurant kitchen

和卢塞恩州这家餐厅忙于款待顾客的招待们一样，政府债务分析师们也有很多工作得忙。

(Keystone)

瑞士议会现已批准再次增拨149亿瑞郎(折合人民币约为1106亿元)，以应对新冠疫情。其中绝大部分资金将会用于失业保险基金，从而向疫情期间被迫缩短工时的“部分失业人员”-即短时工作者发放补偿金。

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随着新的一揽子贷款方案于本周四(6月4日)获瑞士议会联邦院批准，瑞士政府所承担的新冠疫情财政援助支出将几近翻倍。在5月初召开的一轮特别会议上，瑞士议会批准增拨约160亿瑞郎的扶助金，专门用于弥补企业在职员工因受疫情影响而被迫缩短工作时间、从而蒙受的工资损失、购置医疗设备以及其他相关开销。截至目前，由瑞士政府解囊出资、专款用于上述各项开支的疫情纾困资金，已增加到310亿瑞郎(折合人民币约为2305亿元)。

这笔扶助金属于规模更大、涉及面更广的一揽子疫情危机出资救助方案的其中一部分，而瑞士政府制定的总体救助纾困方案中，还包含了为受疫情波及的公司所提供的约400亿瑞郎(约合人民币2974亿元)紧急贷款。在6月4日增拨救助纾困资金获批之前，瑞士政府为扶持经济，已相继拨款逾650亿瑞郎(折合人民币约为4833亿元)。

新冠病毒危机 瑞士是出资最多扶持经济的国家之一

新冠病毒为全球带来经济危机，各国政府都在竭尽全力挽救本国经济，拿出前所未有的高额救济款扶持摇摇欲坠的经济，瑞士政府解囊出资650亿的扶助金，属于出手最大方的国家之一。

据瑞士政府估测，其2020年的财政预算赤字将达到400亿瑞郎左右(约合人民币2974亿元)。

不过，瑞士议员伊娃·赫尔佐格(Eva Herzog)表示，瑞士能够负担这笔开支。这与瑞士财政部长乌力・毛勒(Ueli Maurer)在新冠疫情高峰期时曾发表的言论不谋而合。“我们在疫情危机之后将会承担的债务负担，要比我们的邻国们在疫情之前所负担的还要少，”赫尔佐格表示。

财政委员会将在6月底举办的金融政策研讨会上，就该如何切实减少瑞士国家债务展开讨论。


新冠病毒 Covid-19 瑞士目前的局势：解封逐步推进, 疫情得以控制

这里，瑞士资讯swissinfo.ch为您实时更新报道瑞士疫情发展：追踪最新病毒感染数据、公告瑞士联邦防疫措施、介绍官方健康防护信息和重要咨询途径。

Keystone-SDA/ts

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