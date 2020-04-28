4月6日，瑞中商会组织的首架专机将92吨来自中国的医疗用品运至日内瓦。

(Chambre de commerce Suisse-Chine (SCCC))

4月23日，90多吨医用口罩、防护手套和温度计运抵日内瓦机场。瑞中商会和日内瓦商会又成功组织了一架新的货运专机-从上海起飞的这架飞机上运载的是补给给瑞士医院和药房的防疫物资。

(瑞中商会(SCCC))

为了抗击新冠病毒的蔓延，全世界各国投入到一场医疗设备经济战中。4月23日，一架从上海起飞的专机降落日内瓦，机上是90多吨医用口罩、防护手套和温度计。这些物资随后会被运往瑞士法语和意大利语区的公立医院，以及日内瓦州、沃州、瓦莱州和弗里堡州的总药房。全部物资由国药控股股份有限公司外部链接制造-这是一家中国国有上市公司。

4月6日，首架运输专机已将92吨、估价超过3百万瑞郎的中国防疫物资载至日内瓦。在瑞士德语区也一样，医疗设备通过专机运往苏黎世机场。

“主要由于美国方面需求的增加，现在航空运输的压力很大。”

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但是，目前货运价格出现飙升。两周内，航班的费用抬高了三分之一。项目合作伙伴-瑞中商会会长Christophe Weber和日内瓦商会总干事Vincent Subilia向瑞士资讯swissinfo.ch透露：“第一次运输花费了我们80万美元，这一次的运费已经达到了110万美元。”他们接着解释说：“主要由于美国方面需求的增加，现在航空运输的压力很大。” 对于某些航线，2百万瑞郎的价格上限已被突破。

防护服极度匮乏

在全球疫情国家“狂热”追逐紧急防疫物资的当下，又出现了医务人员防护服的极度匮乏。 “全世界都在你争我夺，因为中国已经没有足够的生产原材料。而工厂也满足不了现在全球市场的需求，”Christophe Weber和Vincent Subilia说。

两位商会负责人很庆幸这次能够得到法语区一位赞助方的慷慨支持，解决了本次第二架专机一半的运输费用问题。但为了下一次，两位已经请求联邦承担第三次运输的费用-下一次从中国运来的将不再是医疗产品，而是口罩制造设备，以便今后直接在瑞士生产。

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“我们如今有足够的资源来发挥推动者的作用。我们已经通知了当局。我们应该关心的问题是自己生产口罩这种‘新的蓝色黄金’的能力。”两位商会代表表示。两人希望建立起一个国家协调机构，以保障全瑞士的物资-因为截至目前，瑞士德语区和法语区还在各自为政。

一个口罩0.5瑞郎

为了在上海和日内瓦之间架起一座“空中桥梁”，“我们依靠的是与中国建立的长期往来，这次是通过中国商务部牵的线,” Christophe Weber和Vincent Subilia介绍道，“因此，我们能用合理价格买进这批口罩。” 在日内瓦降落的这几百万只简单型号口罩的进货单价为0.5瑞郎。医院和药房买入时每只口罩还要多缴2-3生丁，以支付运输和安全费用。

两位商会负责人继续说：“在上海当地，这些‘made in China’的产品在创纪录的时间内获得了日内瓦SGS公司的认证，后者也参与了这次支援行动。” Christophe Weber承认，近一个月来，他不分昼夜地通过微信联络，最终促成了这座“空中桥梁”的建成。“这是一次公民行动，也是一次志愿行动。”他强调道。

在中国-尤其是湖北省武汉市-终于望到疫情隧道尽头的时候，Christophe Weber展望起与中国恢复贸易的未来。“总部位于中国的瑞士公司目前已经恢复80-85%的生产能力。目前约有上千家瑞士企业落脚在中国，至今没有任何一家向我透露过，有离开中国的意愿。”

未来的V形曲线

联邦经济事务秘书处(Seco)4月21日发布了有关瑞士对外贸易以及瑞中贸易平衡的统计数据：2020年第一季度情况动荡明显。该期间内，瑞士向中国大陆及香港的出口额下降了4.45亿瑞郎，同中国的贸易额下降了8个百分点。面对这些数据，Christophe Weber并不悲观，他相信：“虽然目前的数据不佳，但贸易迟早会恢复正常。” 显然，他已经在考虑医疗领域体现出的商贸潜力，而中国在这方面处于领先地位。

“虽然目前的数据不佳，但贸易迟早会恢复正常。” 引言结束

“说到该领域的原材料生产，中国可谓世界工厂。中国占据其(口罩、防护手套、温度计)世界市场份额的55%-60%。Christophe Weber认为未来贸易发展曲线会呈现V形-即在跌至谷底后稳步复苏。但前提是，“美国危机没有达到阻碍世界贸易的程度”。

密切联系

为确保上海和日内瓦之间空运的顺利进行，“我们在日内瓦与中国驻世贸组织和联合国的大使都保持着密切联系。” Weber继续道。这对我们来说是一个极佳的机会，因为目前中国的社会经济依然处于缓速期。“所有领域的生产链均受到了影响。” 经济事务秘书处的Nadine Mathys就此证实道。



尽管遇到困难，Mathys继续道：“中国仍然是瑞士的主要贸易伙伴之一。” 2013年瑞中政府达成的双边自由贸易协定也有助于这一关系的保持。“该协定为瑞士公司带来了巨大的优势，如今这一优势更加明显-尤其是大多数行业内的关税大幅下调。” 但是，她不排除“中国制造”产品价格上涨的可能，这主要是由于中国本身劳动力成本的上涨。

瑞中商会成立于1980年，其宗旨是推进两国关系的发展。商会将在今年9月迎来成立40周年庆……到时候，不知人们是否能够戴上“瑞士制造”的防护口罩。

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