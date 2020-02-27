截至目前，瑞士公佈境內出現4例新冠病毒確診病例。充斥瑞士各報章頭條的消息包括禁止握手的企業、批評政府“不負責任”低估危險的醫生，等等。
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“絕無必要散佈恐慌，不能讓公眾受到驚嚇，”伯恩大學流行病學家克里斯迪安·阿爾特豪斯(Christian Althaus，英)外部链接指出，“但公眾也必須知曉，疫情已經來到瑞士。 ”
週二(2月25日)聯邦衛生署宣布，在瑞士南部與意大利接壤的提契諾州，一名70歲男性已被確診為新冠病毒感染者外部链接。
阿爾特豪斯對衛生署批評有加，在他看來，聯邦衛生署“不負責任地錯誤判斷了”COVID-19新冠病毒的危險性。他在一篇推文中警告說，瑞士正面對一場“近年歷史上最嚴重的衛生突發事件”，並著意建議政府在流行病規劃上投資，而不要買戰鬥機。
聯邦衛生署表示當前疫情為“正常可控狀態”。在週三(2月26日)接受《新蘇黎世報》(NZZ)採訪(德)外部链接時，阿爾特豪斯堅持批評立場，稱自己可以想像聯邦衛生署專家太少，無法評估複雜的流行病問題。
他說道：“很不幸，不管是瑞士境內還是境外，可以提供此類資訊和支持衛生署的專家之間的溝通相對較少。”
傳染率
阿爾特豪斯稱“不能排除”瑞士發生3萬人死亡的最糟糕情況，同時警告說，各醫院可能難以應對。當《新蘇黎世報》指出對2009年豬流感的最初估計過於悲觀時，他表示如果他跟其他所有專家全都錯了，那他會“很高興”，“可是很不幸，這種情況非常可能發生”。
他承認事後看來2009年大家反應過激，“但現在是完全不同的情況。我能想像(豬流感的)事依然影響著衛生署的人。這是為何那些人基本上憑直覺假定，目前這場疫情的進展也會像11年前那樣。”
按照世界衛生組織(WHO)和其他來源的估計，新冠病毒的傳染率高於季節性流感和豬流感，但卻遠低於麻疹。瑞士德語區電視台SRF(德)外部链接報導，世衛組織數據表明中國境內新冠病毒造成的死亡率約為3.4%，中國境外則約為1.1%。
阿爾特豪斯的看法也得到了提契諾醫學會會長的支持。弗蘭科·登蒂(Franco Denti)2月25日告訴《20分鐘報》(20 Minuten，德)外部链接：“聯邦衛生署低估了提契諾州的問題和倫巴底地區的狀況。”
“截至上週五(2月21日)，衛生署未能正確做出反應。按照他們的建議僅是戴上口罩，仍然是遠遠不夠的。我們期待著明確的回復與措施，來幫助阻絕與控制疫情，”他說道。
衛生措施
那麼普通人應該做什麼？儘管世衛組織列出詳細建議外部链接，教大家如何自我防護、預防病毒傳播，但蘇黎世的《每日導報》(Tages-Anzeiger)稱，“只有一件事能保護大家遠離病毒，而這件事人人都做錯了”。
“只有洗手是讓人們遠離病毒與細菌性疾病的可靠保護方式，”該報同時指出“九成以上的人”洗手方式都不對：大拇指和指尖顯然都是被忽略的區域。在該文的網頁版上，《每日導報》還插入了世衛組織教授正確洗手技巧的視頻。
也許因為了解這一情況，不少瑞士企業已告知員工避免彼此握手。
瑞士東部水泥企業霍爾希姆(Holcim)某員工餐廳貼的一張海報，在紅色“禁止”標誌裡畫了握手的圖樣。這張海報未明確提到新冠病毒，但該公司的一名員工告訴《20分鐘》報(德)外部链接，雖然海報嚇到了一些員工，但“像我這樣的其他一些人都認為這個做法很好，因為我們公司提供了明確的指令”。霍爾希姆表示公司只是想讓員工加強意識。
瑞士電信公司Swisscom則通過企業的內部網通告員工，別用手摸臉，要勤洗手，見面也不要握手。公司發言人薩布麗娜· 胡巴赫爾(Sabrina Hubacher)說：“這些保持措施也能對付季節性流感。”
零售業巨頭Coop及瑞士郵政(Die Post)透露，已建議員工遵循標準衛生措施。
瑞士郵政發言人埃里希·格奇(Erich Goetschi)表示：“面對疫情，我們也建議大家見面不要握手或行吻臉禮，跟人講話時保持要保持一米的距離。”
瑞士資訊swissinfo.ch