2月25日，瑞士首都伯恩某藥店門口貼出的告示，說明瑞士對口罩的需求量也很大。 (Keystone)

截至目前，瑞士公佈境內出現4例新冠病毒確診病例。充斥瑞士各報章頭條的消息包括禁止握手的企業、批評政府“不負責任”低估危險的醫生，等等。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

“絕無必要散佈恐慌，不能讓公眾受到驚嚇，”伯恩大學流行病學家克里斯迪安·阿爾特豪斯(Christian Althaus，英)外部链接指出，“但公眾也必須知曉，疫情已經來到瑞士。 ”



週二(2月25日)聯邦衛生署宣布，在瑞士南部與意大利接壤的提契諾州，一名70歲男性已被確診為新冠病毒感染者外部链接。



阿爾特豪斯對衛生署批評有加，在他看來，聯邦衛生署“不負責任地錯誤判斷了”COVID-19新冠病毒的危險性。他在一篇推文中警告說，瑞士正面對一場“近年歷史上最嚴重的衛生突發事件”，並著意建議政府在流行病規劃上投資，而不要買戰鬥機。

althaus tweet tweet by Christian Althaus Die Schweiz steht vor einer der grössten gesundheitlichen Notlage ihrer jüngeren Geschichte. Bisher kein Wort eines Bundesrates. Wie wäre es, wenn wir zukünftig in Pandemieplanung statt Kampfjets investieren? ⁦⁦@BAG_OFSP_UFSP⁩ @vbs_ddps⁩ https://t.co/k6dGLrGHIg — Christian Althaus (@C_Althaus) February 22, 2020

聯邦衛生署表示當前疫情為“正常可控狀態”。在週三(2月26日)接受《新蘇黎世報》(NZZ)採訪(德)外部链接時，阿爾特豪斯堅持批評立場，稱自己可以想像聯邦衛生署專家太少，無法評估複雜的流行病問題。



他說道：“很不幸，不管是瑞士境內還是境外，可以提供此類資訊和支持衛生署的專家之間的溝通相對較少。”



傳染率

阿爾特豪斯稱“不能排除”瑞士發生3萬人死亡的最糟糕情況，同時警告說，各醫院可能難以應對。當《新蘇黎世報》指出對2009年豬流感的最初估計過於悲觀時，他表示如果他跟其他所有專家全都錯了，那他會“很高興”，“可是很不幸，這種情況非常可能發生”。



他承認事後看來2009年大家反應過激，“但現在是完全不同的情況。我能想像(豬流感的)事依然影響著衛生署的人。這是為何那些人基本上憑直覺假定，目前這場疫情的進展也會像11年前那樣。”



按照世界衛生組織(WHO)和其他來源的估計，新冠病毒的傳染率高於季節性流感和豬流感，但卻遠低於麻疹。瑞士德語區電視台SRF(德)外部链接報導，世衛組織數據表明中國境內新冠病毒造成的死亡率約為3.4%，中國境外則約為1.1%。

(Kai Reusser / SWI / SRF)

阿爾特豪斯的看法也得到了提契諾醫學會會長的支持。弗蘭科·登蒂(Franco Denti)2月25日告訴《20分鐘報》(20 Minuten，德)外部链接：“聯邦衛生署低估了提契諾州的問題和倫巴底地區的狀況。”



“截至上週五(2月21日)，衛生署未能正確做出反應。按照他們的建議僅是戴上口罩，仍然是遠遠不夠的。我們期待著明確的回復與措施，來幫助阻絕與控制疫情，”他說道。



衛生措施

那麼普通人應該做什麼？儘管世衛組織列出詳細建議外部链接，教大家如何自我防護、預防病毒傳播，但蘇黎世的《每日導報》(Tages-Anzeiger)稱，“只有一件事能保護大家遠離病毒，而這件事人人都做錯了”。



“只有洗手是讓人們遠離病毒與細菌性疾病的可靠保護方式，”該報同時指出“九成以上的人”洗手方式都不對：大拇指和指尖顯然都是被忽略的區域。在該文的網頁版上，《每日導報》還插入了世衛組織教授正確洗手技巧的視頻。

handwashing vid handwashing video

也許因為了解這一情況，不少瑞士企業已告知員工避免彼此握手。



瑞士東部水泥企業霍爾希姆(Holcim)某員工餐廳貼的一張海報，在紅色“禁止”標誌裡畫了握手的圖樣。這張海報未明確提到新冠病毒，但該公司的一名員工告訴《20分鐘》報(德)外部链接，雖然海報嚇到了一些員工，但“像我這樣的其他一些人都認為這個做法很好，因為我們公司提供了明確的指令”。霍爾希姆表示公司只是想讓員工加強意識。



瑞士電信公司Swisscom則通過企業的內部網通告員工，別用手摸臉，要勤洗手，見面也不要握手。公司發言人薩布麗娜· 胡巴赫爾(Sabrina Hubacher)說：“這些保持措施也能對付季節性流感。”



零售業巨頭Coop及瑞士郵政(Die Post)透露，已建議員工遵循標準衛生措施。



瑞士郵政發言人埃里希·格奇(Erich Goetschi)表示：“面對疫情，我們也建議大家見面不要握手或行吻臉禮，跟人講話時保持要保持一米的距離。”

新冠狀病毒 #COVID19 瑞士確診第一例新冠狀病毒病人 瑞士聯邦衛生部BAG週二(2月25日)通告，瑞士境內確診第一例冠狀病毒病例。負責冠狀病毒測試的機構日內瓦實驗室剛剛證實了這一結果。 此内容发布于2020年2月25日 下午4:23

瑞士資訊swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram