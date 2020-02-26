2月25日，瑞士首都伯尔尼某药店门口贴出的告示，说明瑞士对口罩的需求量也很大。 (Keystone)

瑞士公布境内首例新冠病毒感染确诊病例的第二天，充斥各报章头条的消息包括禁止握手的企业、批评政府“不负责任”低估危险的医生，等等。

“绝无必要散布恐慌，不能让公众受到惊吓，”伯尔尼大学流行病学家克里斯蒂安·阿尔特豪斯(Christian Althaus，英)外部链接指出，“但公众也必须知晓，疫情已经来到瑞士。”

周二(2月25日)联邦卫生局宣布，在瑞士南部与意大利接壤的提契诺州，一名70岁男性已被确诊为新冠病毒感染者外部链接。

阿尔特豪斯对卫生局批评有加，在他看来，联邦卫生局“不负责任地错误判断了”COVID-19新冠病毒的危险性。他在一篇推文中警告说，瑞士正面对一场“近年历史上最严重的卫生突发事件”，并着意建议政府在流行病规划上投资，而不要买战斗机。

althaus tweet tweet by Christian Althaus Die Schweiz steht vor einer der grössten gesundheitlichen Notlage ihrer jüngeren Geschichte. Bisher kein Wort eines Bundesrates. Wie wäre es, wenn wir zukünftig in Pandemieplanung statt Kampfjets investieren? ⁦⁦@BAG_OFSP_UFSP⁩ @vbs_ddps⁩ https://t.co/k6dGLrGHIg — Christian Althaus (@C_Althaus) February 22, 2020

联邦卫生局表示当前疫情为“正常可控状态”。在周三(2月26日)接受《新苏黎世报》(NZZ)采访(德)外部链接时，阿尔特豪斯坚持批评立场，称自己可以想像联邦卫生局专家太少，无法评估复杂的流行病问题。

他说道：“很不幸，不管是瑞士境内还是境外，可以提供此类信息和支持卫生局的专家之间的沟通相对较少。”

传染率

阿尔特豪斯称“不能排除”瑞士发生3万人死亡的最糟糕情况，同时警告说，各医院可能难以应对。当《新苏黎世报》指出对2009年猪流感的最初估计过于悲观时，他表示如果他跟其他所有专家全都错了，那他会“很高兴”，“可是很不幸，这种情况非常可能发生”。

他承认事后看来2009年大家反应过激，“但现在是完全不同的情况。我能想像(猪流感的)事依然影响着卫生局的人。这是为何那些人基本上凭直觉假定，目前这场疫情的进展也会像11年前那样。”

按照世界卫生组织(WHO)和其他来源的估计，新冠病毒的传染率高于季节性流感和猪流感，但却远低于麻疹。瑞士德语区电视台SRF(德)外部链接报道，世卫组织数据表明中国境内新冠病毒造成的死亡率约为3.4%，中国境外则约为1.1%。

(Kai Reusser / SWI / SRF)

阿尔特豪斯的看法也得到了提契诺医学会会长的支持。弗兰科·登蒂(Franco Denti)2月25日告诉《20分钟报》(20 Minuten，德)外部链接：“联邦卫生局低估了提契诺州的问题和伦巴第大区的状况。”

“截至上周五(2月21日)，卫生局未能正确做出反应。按照他们的建议仅是戴上口罩，仍然是远远不够的。我们期待着明确的回复与措施，来帮助阻绝与控制疫情，”他说道。

卫生措施

那么普通人应该做什么？尽管世卫组织列出详细建议外部链接，教大家如何自我防护、预防病毒传播，但苏黎世的《每日导报》(Tages-Anzeiger)称，“只有一件事能保护大家远离病毒，而这件事人人都做错了”。

“只有洗手是让人们远离病毒与细菌性疾病的可靠保护方式，”该报同时指出“九成以上的人”洗手方式都不对：大拇指和指尖显然都是被忽略的区域。在该文的网页版上，《每日导报》还插入了世卫组织教授正确洗手技巧的视频。

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也许因为了解这一情况，不少瑞士企业已告知员工避免彼此握手。

瑞士东部水泥企业霍尔希姆(Holcim)某员工餐厅贴的一张海报，在红色“禁止”标志里画了握手的图样。这张海报未明确提到新冠病毒，但该公司的一名员工告诉《20分钟》报(德)外部链接，虽然海报吓到了一些员工，但“像我这样的其他一些人都认为这个做法很好，因为我们公司提供了明确的指令”。霍尔希姆表示公司只是想让员工加强意识。

瑞士电信公司Swisscom则通过企业的内部网通告员工，别用手摸脸，要勤洗手，见面也不要握手。公司发言人萨布丽娜· 胡巴赫尔(Sabrina Hubacher)说：“这些保持措施也能对付季节性流感。”

零售业巨头Coop及瑞士邮政(Die Post)透露，已建议员工遵循标准卫生措施。

瑞士邮政发言人埃里希·格奇(Erich Goetschi)表示：“面对疫情，我们也建议大家见面不要握手或行吻脸礼，跟人讲话时保持要保持一米的距离。”

新冠状病毒 #COVID19 瑞士确诊第一例新冠状病毒病人 瑞士联邦卫生部BAG周二(2月25日)通告，瑞士境内确诊第一例冠状病毒病例。负责冠状病毒测试的机构日内瓦实验室刚刚证实了这一结果。 此内容发布于2020年2月25日 下午4:23

瑞士资讯swissinfo.ch

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