此内容发布于2020年2月25日 上午9:40

在现阶段，瑞士尚无计划效仿意大利的封锁方案。 (Keystone/Matteo Corner)

有关部门已决定加强措施，以防止冠状病毒从邻国意大利传播入境，同时强调瑞士局面可控。

瑞士内政部(多语)外部链接表示，2019新冠肺炎病毒的试剂检测将提供给具有流感样症状的非密切接触者。未来几天将加强信息宣传和咨询服务(多语)外部链接。

内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在周一的新闻发布会上表示，瑞士政府与邻国的卫生当局保持定期联系，并准备在必要时采取进一步措施。

瑞士与四个国家接壤，但不是欧盟成员国。提契诺州南部地区与意大利北部有着紧密的经济联系，约有68’000名意大利工人跨境至瑞士工作。

内政部表示，到目前为止，瑞士已对约300例新冠肺炎疑似病例进行了检测，尚未有确诊病例。

信息

在最新的预防措施中，瑞士政府计划增强民众的防病意识，在机场和火车站张贴海报，并向边防警卫和公交司乘人员发布指南。

瑞士联邦卫生局主任帕斯卡·司徒普乐(Pascal Strupler)说，我们也将增加实验室检测资源。他保证迄今为止采取的措施足以应对瑞士目前的局势。

但是，他补充说，如果当地组织者或州政府认为有必要，可以考虑采取进一步措施，包括取消公共活动。

意大利的瑞士侨民

外交部危机管理中心负责人汉斯-彼得·伦茨(Hans-Peter Lenz)表示，目前，他们尚无意大利或韩国受冠状病毒影响的瑞士公民的任何信息。

他说，意大利北部大约有33’000名登记在案的瑞士侨民，该病毒似乎已在过去几天中迅速传播至该地区。

他表示，意大利的瑞士侨民主要担心的是瑞士仍然开放与意大利的边界。





swissinfo.ch/urs

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