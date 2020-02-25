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新冠肺炎 Covid-19 瑞士加强预防措施，防止冠状病毒传播

在现阶段，瑞士尚无计划效仿意大利的封锁方案。

在现阶段，瑞士尚无计划效仿意大利的封锁方案。

(Keystone/Matteo Corner)

有关部门已决定加强措施，以防止冠状病毒从邻国意大利传播入境，同时强调瑞士局面可控。

瑞士内政部(多语)外部链接表示，2019新冠肺炎病毒的试剂检测将提供给具有流感样症状的非密切接触者。未来几天将加强信息宣传和咨询服务(多语)外部链接

内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在周一的新闻发布会上表示，瑞士政府与邻国的卫生当局保持定期联系，并准备在必要时采取进一步措施。

瑞士与四个国家接壤，但不是欧盟成员国。提契诺州南部地区与意大利北部有着紧密的经济联系，约有68’000名意大利工人跨境至瑞士工作。

内政部表示，到目前为止，瑞士已对约300例新冠肺炎疑似病例进行了检测，尚未有确诊病例。

信息

在最新的预防措施中，瑞士政府计划增强民众的防病意识，在机场和火车站张贴海报，并向边防警卫和公交司乘人员发布指南。

瑞士联邦卫生局主任帕斯卡·司徒普乐(Pascal Strupler)说，我们也将增加实验室检测资源。他保证迄今为止采取的措施足以应对瑞士目前的局势。

但是，他补充说，如果当地组织者或州政府认为有必要，可以考虑采取进一步措施，包括取消公共活动。

意大利的瑞士侨民

外交部危机管理中心负责人汉斯-彼得·伦茨(Hans-Peter Lenz)表示，目前，他们尚无意大利或韩国受冠状病毒影响的瑞士公民的任何信息。

他说，意大利北部大约有33’000名登记在案的瑞士侨民，该病毒似乎已在过去几天中迅速传播至该地区。

他表示，意大利的瑞士侨民主要担心的是瑞士仍然开放与意大利的边界。


新型冠状病毒 瑞士当局密切关注意大利新冠肺炎疫情局势

瑞士联邦公共卫生局目前正密切关注邻国意大利新型冠状病毒疫情发展变化情况，截至发稿，意大利境内新冠肺炎确诊病例为215起，死亡病例已累计达4起。

此内容发布于2020年2月24日 上午11:05

swissinfo.ch/urs

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