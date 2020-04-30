此内容发布于2020年4月30日 上午9:35

瑞士联邦总统索马鲁嘎(右)于上周日会见了十余位旅游协会代表。 (Keystone/Anthony Anex)

作为瑞士政府逐步从新冠病毒防疫封锁限制措施“退出战略”的环节之一，包括餐饮业在内的旅游服务设施，有望于5月恢复正常运营。



瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)表示，瑞士政府将与旅游业协调配合，在5月中旬之前着手研究各类备选方案。



“目前有多套备选方案。我认为，让本国居民知道，他们能够(在今年暑期)在瑞士国内出行度假，这一点至关重要，”索马鲁嘎在4月26日与旅游行业代表会谈结束之后接受瑞士德语电视台SRF采访时称。

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当天，所有与会者均一致认为，夏季对于瑞士旅游业而言具有决定性意义；因此，各界必须寻求符合且严格遵守由政府制定的健康安全规范的解决方案，以防止新冠病毒疫情再度扩散。



“对瑞士来说，旅游业不仅仅是一个重要的经济要素，而且其中还蕴含着情感因素。人们盼望着能够对下一个假期有所期待，”瑞士国家经济事务秘书处高级官员Erik Jakob介绍道。



他提出警示，瑞士旅游业不能指望在今年7月或者8月就恢复正常。Jakob在4月27日举办的新闻发布会上称，外国游客极有可能在未来更长的一段时间内无法来瑞士旅游。



据多位瑞士政府官员透露，政府与旅游行业代表之间的进一步会谈磋商，暂定于5月底举行。



急不可待

在瑞士，从事旅游业的雇员总计超过18万人，该行业年度收益约占瑞士国内生产总值的3%。



目前，瑞士政府面临的来自工商界、右翼及中右翼政党呼吁尽快解除封锁、恢复经济活动而施加的压力日益升级。



根据瑞士政府制定的分为三个阶段的解封计划，第一步，自4月27日起，医院可以安排非紧急手术，发廊、医生/牙医诊所、理疗、美容院、建筑用品商店、园艺店开门营业；



第二步：经过两三周的观察监测，如果新增感染人数持续下降，中小学于5月11日复课，商店、市场开始营业。



包括旅游、体育、娱乐在内的其他经济领域，则需静待通知何时可获准恢复营业。





swissinfo.ch/urs

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