此内容发布于2020年1月24日 上午11:00

从2020年1月1日起，瑞士企业加入欧盟的排放交易体系-这是一个基于“谁污染谁买单”原则的机制。

瑞士五分之一的碳排放量来自工业领域。 (Keystone / David Klobucar)

我们在讲什么？ 信息框结尾

欧盟排放交易体系(SEQE-UE)外部链接是一项以市场经济为原则，以减少温室气体排放为目的的气候政策工具，有助于促进污染源头公司降低其碳排放量。

机制怎样运转？ 信息框结尾

企业每年可获得一定量的免费排放配额。如果最终排放量超过配额，公司则必须购买额外配额，否则将被制裁。与此同时，实际排放量低于原始配额的公司则可出售其未使用的配额。

这样一来便创造出一个实实在在的“二氧化碳市场”，不同企业可以在其中围绕排放权进行交易。不过，准许排放的总额度每年都要降低。

有谁参加？ 信息框结尾

碳排放量高的瑞士大公司必须加入欧盟排放交易体系。中型公司则可以自愿加入。排放配额交易体系内的公司可以免除因消耗化石燃料而缴纳的二氧化碳税(多语)外部链接。

欧盟排放交易体系涵盖了大约50多家工业企业，涉及每年500万吨的二氧化碳排放总量(约占瑞士排放量的十分之一)，生产领域包括水泥制造、炼油和化工。

在欧洲，该系统汇集了将近1.1万家化石燃料公司及火力发电厂，它们的碳排放量为20亿吨上下，占欧盟总排放量的45%。 欧洲排放交易体系同时涵盖空中交通带来的碳排放。

重要性何在？ 信息框结尾

在全球范围内，国家或地区间已建起或正在建立交换体系。这些系统的交汇使各国企业必须面对相同的环保要求，无论公司地处何处。对于国际社会而言，二氧化碳国际市场的建立将有助于《巴黎气候协定》目标的实现。

自今年1月1日起，瑞士与欧盟体系合并。这令瑞士公司“在欧洲更大的排放市场中运作”成为了可能，而且瑞士企业在这一市场中并享有与欧盟成员国公司相同的竞争条件。

每吨二氧化碳多少钱？ 信息框结尾

在瑞士，一吨二氧化碳的价格从2014年的40瑞郎下降到目前的7.15瑞郎。在欧盟价格也从2013年的5欧元升至25欧元左右。

排放交易体系是有效工具吗？ 信息框结尾

是的。瑞士水泥工业协会支持这一举措。协会认为，该系统鼓励瑞士水泥公司在提高生产效率的同时进一步减少碳排放。

不是。绿色和平组织(Greenpeace)表示，在他们看来，只有大幅提高二氧化碳价格(例如，将每吨价格升至100欧元)，才能真正有助于工业领域的转型。否则，对企业来说，购买排放权永远比投资清洁技术要来得便宜。

瑞士资讯swissinfo.ch

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