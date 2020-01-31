瑞士与欧盟一直保持着若即若离的的关系。 (© Keystone / Gaetan Bally)

尽管被欧盟各国环绕，但瑞士作为欧洲中部一个小国，几十年来一直抗拒加入欧盟，瑞士靠与欧盟之间的各种双边协议维护关系，但是欧盟一再施加压力，要求就体制问题制定框架协议，但存在阻力，一位专家将瑞士与英国的情况进行了对比。



swissinfo.ch：瑞士加入欧盟的可能性到底有多大？

Christa Tobler：目前肯定不大。因为没有大多数人的支持，而且联邦也未将加入欧盟设定为目标。



swissinfo.ch：现在瑞士与那些加入欧盟的其他欧洲国家相比有什么区别？



C.T.：瑞士能参与欧盟的大部分核心项目，也能进入欧盟的内陆市场，但与欧盟其他成员国的待遇不同，受到特殊规范的限制。瑞士在很多其他领域也能与欧盟合作，但因为不是成员国，所以不能参与欧盟内部的决策。许多欧盟规范不涉及瑞士，比如欧盟与其他国家制定的协议或欧盟货币-欧元。与欧盟成员国相比，瑞士更多的只是一个在部分领域有关联的国家。

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swissinfo.ch：在瑞士签了体制框架协议之后，还与欧盟成员国有多少区别？



C.T.：情况应该和现在差不多，签署这一框架协议，不会带来与欧盟成员国相比的任何变化，更多的是与欧洲自由贸易同盟国(冰岛、列支敦士登、挪威)或与欧洲经济共同体成员国相比产生的变化。瑞士签订体制框架协议后，在欧盟中的待遇将与这些国家更加类似。

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swissinfo.ch：瑞士想鱼和熊掌兼得，既希望享受欧盟成员国的待遇，又不想失去因加入欧盟而失去主权，您对瑞士的这一战略有什么看法？



C.T.：用最少的付出得到最大的收益，这样做无可非议。通过双边协议，瑞士不可能享受欧盟成员国的同等待遇，只能涉足欧盟的某些领域。瑞士必须清楚，即便只是这样，也需要付出代价。既想参与到多方的项目中去，又想完全保持独立是不可能的。



swissinfo.ch：如果瑞士加入了欧盟，那么瑞士的直接民主会受到影响吗？



C.T.：从形式上应该不会受到影响。瑞士可以继续发起投票、公民动议，全民复决。但是欧盟的权益会凌驾于成员国之上。如果成员国的立法与欧盟立法产生冲突，则不允许执行，必须做出改变。因此从某种意义上讲，直接民主还是受到了影响。原则上，如今在国际法范畴已经是这种情况了，欧洲立法在贯彻上力度更强而且涉及很多领域。



swissinfo.ch：英国经过这次艰苦的脱欧，情况会比瑞士更差吗？



C.T.：我认为是这样。因为瑞士已经与周边国家之间捋顺了关系，而英国必须重新来过。



swissinfo.ch：瑞士会成为英国的特殊友邦吗？因为瑞士在英国脱欧之后，率先与英国建立了不同于欧盟的双边关系？



C.T.：这当然对瑞士和英国都有利。欧盟与英国的关系弄到了英国脱欧的地步，这本身已经够复杂的了……

采访以书面形式完成。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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