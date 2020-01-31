瑞士與歐盟一直保持著若即若離的的關係。 (© Keystone / Gaetan Bally)

儘管被歐盟各國環繞，但瑞士作為歐洲中部一個小國，幾十年來一直抗拒加入歐盟，瑞士靠與歐盟之間的各種雙邊協議維護關係，但是歐盟一再施加壓力，要求就體制問題制定框架協議，但存在阻力，一位專家將瑞士與英國的情況進行了對比。

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swissinfo.ch：瑞士加入歐盟的可能性到底有多大？



Christa Tobler：目前肯定不大。因為沒有大多數人的支持，而且聯邦也未將加入歐盟設定為目標。



swissinfo.ch：現在瑞士與那些加入歐盟的其他歐洲國家相比有什麼區別？



C.T.：瑞士能參與歐盟的大部分核心項目，也能進入歐盟的內陸市場，但與歐盟其他成員國的待遇不同，受到特殊規範的限制。瑞士在很多其他領域也能與歐盟合作，但因為不是成員國，所以不能參與歐盟內部的決策。許多歐盟規範不涉及瑞士，比如歐盟與其他國家製定的協議或歐盟貨幣-歐元。與歐盟成員國相比，瑞士更多的只是一個在部分領域有關聯的國家。

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swissinfo.ch：在瑞士簽了體制框架協議之後，還與歐盟成員國有多少區別？



CT：情況應該和現在差不多，簽署這一框架協議，不會帶來與歐盟成員國相比的任何變化，更多的是與歐洲自由貿易同盟國(冰島、列支敦士登、挪威)或與歐洲經濟共同體成員國相比產生的變化。瑞士簽訂體制框架協議後，在歐盟中的待遇將與這些國家更加類似。

Treffen Fernsehbeitrag

swissinfo.ch：瑞士想魚和熊掌兼得，既希望享受歐盟成員國的待遇，又不想失去因加入歐盟而失去主權，您對瑞士的這一戰略有什麼看法？



C.T.：用最少的付出得到最大的收益，這樣做無可非議。通過雙邊協議，瑞士不可能享受歐盟成員國的同等待遇，只能涉足歐盟的某些領域。瑞士必須清楚，即便只是這樣，也需要付出代價。既想參與到多方的項目中去，又想完全保持獨立是不可能的。



swissinfo.ch：如果瑞士加入了歐盟，那麼瑞士的直接民主會受到影響嗎？



C.T.：從形式上應該不會受到影響。瑞士可以繼續發起投票、公民動議，全民複決。但是歐盟的權益會凌駕於成員國之上。如果成員國的立法與歐盟立法產生衝突，則不允許執行，必須做出改變。因此從某種意義上講，直接民主還是受到了影響。原則上，如今在國際法範疇已經是這種情況了，歐洲立法在貫徹上力度更強而且涉及很多領域。



swissinfo.ch：英國經過這次艱苦的脫歐，情況會比瑞士更差嗎？



C.T.：我認為是這樣。因為瑞士已經與周邊國家之間理順了關係，而英國必須重新來過。



swissinfo.ch：瑞士會成為英國的特殊友邦嗎？因為瑞士在英國脫歐之後，率先與英國建立了不同於歐盟的雙邊關係？



C.T.：這當然對瑞士和英國都有利。歐盟與英國的關係弄到了英國脫歐的地步，這本身已經夠複雜的了……



採訪以書面形式完成。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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