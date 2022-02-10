瑞士为什么不愿意加入欧盟
因为欧盟认定，瑞士早晚会加入进来，所以才同意特殊情况特殊对待，通过签订双边协定解决问题。殊不知，瑞士却完全没打算加入欧盟，而且与欧盟渐行渐远，这是出于哪些原因呢？
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在欧盟眼里，瑞士是一个难缠的“家伙”，1992年拒绝加入欧洲经济区(EWR)；2021年单方面中断了与欧盟签署框架协议的谈判。而对于经济合作瑞士总是说：“好！”；但是面对更多的政治统一，或者加入欧盟，则表示：“不，谢谢！”因此，瑞士给欧盟留下了“挑肥拣瘦”的印象。
而在许多瑞士人眼中，却不是这样，他们非常满意自己“热爱自由、自主的民众”这个身份，对于外来的管制，有着威廉·泰尔作风的瑞士人只能竖起中指。“瑞士富有又稳定，所以不愿意加入欧盟，”伯尔尼大学欧洲政治教授Fabio Wasserfallen说，这是比“爱自由”之说，更有说服力的理由。
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瑞士不愿意加入欧盟的理由
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不合算
Wasserfallen认为，瑞士其实没有那么特殊。只是，那些吸引其他国家加入欧盟的好处，对于瑞士来说不算什么。“一方面瑞士并不与俄罗斯对立，所以安全保障这一条对瑞士就失去了魅力，不像西班牙和希腊，20世纪还遭受过独裁的统治；另一方面瑞士不必靠加入欧盟来获得政治上的稳定。”几乎没有任何一个国家的政治像瑞士这样稳定。
在经济上，加入欧盟也不再像以前那样具有吸引力了，Wasserfallen说，自欧盟向东扩展以后，加入欧盟对于像瑞士这样的富裕国家来说，吸引力就下降了一大截。实际上对于丹麦或瑞典等国家也一样。因此Wasserfallen说：“如果是今天这种情况，一些欧盟成员国也不会加入欧盟。”
搞特殊收效不错
再加上，瑞士的这条特殊道路走得相当顺畅，苏黎世大学国际关系和政治经济学教授Stefanie Walter说：“与欧盟签订双边协议的做法令瑞士与欧盟至今保持着密切的关系，而且这种关系又直接满足了瑞士的需求。”因此，瑞士大多数人以及政界和商界的大多数代表都希望能维持现状，就不足为奇了。
瑞士太富裕了
从瑞士的角度来看，一个最大的问题是财富的差距。加入欧盟，瑞士将成为欧盟的一个纯贡献成员国，也就是成为付出多回报少的国家之一；瑞士的薪酬也明显高于欧盟水平，因此，瑞士人担心加入欧盟后会出现工资倾销现象，也担心因为移民的涌入会给社会福利机构带来负荷。
“在我看来，人员自由流动政策是许多瑞士人不想加入欧盟的一个重要原因，”Walter说。就像在英国一样，瑞士也有很多欧盟移民。
Wasserfallen也同意这一看法：“人员自由流动已经带来了明显的工资问题。”瑞士因为地理和语言的原因非常吸引欧盟劳工：一位法国女性很容易在瑞士西部法语区找到工作，而如果她去斯堪的纳维亚国家(北欧富裕国家)工作，还必须首先学习当地语言。
直接民主
瑞士选民每年可以就实质性问题进行多次投票-也包括国家层面的投票。直接民主对于瑞士人来说是神圣不可侵犯的，许多瑞士人担心，加入欧盟以后，他们的政治发言权会受到影响，因为一些欧盟机构会推翻民众的决定。
瑞士最著名的政治分析家之一Claude Longchamp认为，直接民主是瑞士加入欧盟的最大障碍。原因很简单，加入欧盟必须经过全民投票，获得大多数瑞士选民和大多数州的赞同，而尤其是各州，赞同的可能微乎极微。
Wasserfallen也认为-至少从历史经验上看，直接民主是瑞士未加入欧盟的主要原因：“在瑞士1992年的全民投票中，投反对票的选民以微弱多数否决了加入欧洲经济区的议案。如果当时投票通过了，那么今天的情况可能完全不同。”换句话说，瑞士的直接民主早在30年前就确定了远离欧盟的方向。
害怕失去主权
反对加入欧盟的论据经常会提到主权。“外国法官”在瑞士已经成为一条政治标语。对于某些行业-例如一些高端金融业-与欧盟的官僚体系相比，瑞士的精简监管制度甚至是一种优势。对于立法的主权瑞士是不愿放手的。
政治分析家Longchamp认为，这是一个文化问题：“瑞士从本质上希望能尽可能地独立。”大多数瑞士人都有这样的特质。
农业保护主义
阻碍瑞士加入欧盟的-不像在冰岛受渔业阻挠，也不同于挪威受制于石油工业-而是享有进口关税和进口配额保护以及高额资助的农业，”Wasserfallen说：“瑞士的这种补贴制度与欧洲系统兼容将是一个大问题。”
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中立形象
因为瑞士不是欧盟国，被认为比其他中立国奥地利、爱尔兰或瑞典等国更加中立。加入欧盟将给瑞士的中立性“掺水”。中立的形象有助于瑞士在国际冲突中充当“斡旋”的角色，并将日内瓦定位为一个东道主城市，在与维也纳、奥斯陆和赫尔辛基等城市的竞争中，如果瑞士不加入欧盟则更有优势。
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瑞士到底有多中立？
Wasserfallen认为，对瑞士和奥地利这样的国家来说，承担斡旋工作比加入欧盟带来的国际影响力更重要。“法国之所以加入欧盟，是因为可以在全球范围内拥有更大的影响力，”Wasserfallen表示：“与法国不同，瑞士从来不渴望成为世界舞台上的一员。”
而现在呢？
因此，瑞士不想加入欧盟，也不愿意与欧盟签订框架协议，有很多原因。那么瑞士到底想要什么？这是一个让欧盟越来越摸不着头脑的问题。其实很简单：瑞士希望一切照旧。所以瑞士现在只能拖一天算一天。
Walter认为，问题在于欧盟现在也意识到，维持原状让瑞士享受到许多欧盟成员国都没有的好处。“这对欧盟来说是个问题，因为会引发觊觎之心。”政治分析家Longchamp也认为，欧盟已经不想再用这种“半成员国”的方式特殊对待瑞士了。
Longchamp说：“我们瑞士人希望欧盟在瑞士认输之前先认输，”并预言：“瑞士的下一任政府，将解决这个问题！因为这个问题不能再拖了”。但即使是出现了目前这样的僵局，也不会导致瑞士加入欧盟。这将带来第二次加入欧洲经济区的辩论。因此，在30年后，瑞士与欧洲的游戏又回到了原点。
(译自德文：杨煦冬)
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