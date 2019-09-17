一名年轻的叙利亚女性难民和她的孩子在黎巴嫩边境附近。当战争和灾难发生时，女性往往是第一个受害者。 (Keystone)

瑞士人道主义援助组织“幸运链”(La Chaîne du Bonheur/Glückskette)成立73年来，共募集到18亿瑞郎的善款。这个隶属于瑞士广播电视集团的人道主义机构把目前发起的第250次募款的援助对象定为在战争和自然灾难中受难的女性-因为，在危机中，她们承受的苦难往往是双倍的。

一切始于1946年的洛桑。当年，电台播音员Roger Nordmann和喜剧演员Jack Rollan发起了“幸运链”计划，以期为人道主义项目募款。当惨烈的第二次世界大战结束后，欧洲大部分地区断壁残垣。

双重遗忘 在遭受也门轰炸的索马里萨尔瓦多派控制地区的一座难民营里，人们被世界所遗忘-因为这些危机远未引起世界的关注。 这里生活的女性还遭遇着“第二重”遗忘，因为当地的文化体系以男性所需为轴线。 幸运链人道主义机构把其第250次募款(多语)外部链接的援助对象定为“在被遗忘的危机中挣扎的女性”。 筹募款项的三分之一将用来资助生活在瑞士并遭遇困境的女性。 信息框结尾

帮助战后重建而捐款捐物自然义不容辞。瑞士洛桑的播音室总是堆满了货箱，里面是香肠、床垫、凉鞋、玩具，甚至还有雪茄！广播电台并非互助组织，于是选择了瑞士红十字会作为首个合作伙伴，以分发捐赠物资。

从法语区发起，募捐的想法很快传播到瑞士的另外两个语言区域：1947年，“幸运链” (Glückskette)项目在巴塞尔启动；1948年，卢加诺也有了自己的相应机构，名称从最初的“善举”(La buona azione)改为现在的“团结链”( Catena della Solidarietà)。

上世纪50年代，虽然电台节目时常中断，但幸运链不但生存下来，而且发展壮大。1983年，它已成为一家自营基金会，同瑞士公共广播电视集团(即瑞士资讯swissinfo.ch的母公司)保持着密切的协作关系。幸运链的募捐项目得到公共媒体频道系统性的传播，私人媒体也参与宣传。



创立至今，幸运链一直将募集到的捐款转交给活跃在人道主义和发展援助领域的非政府组织。目前接受其募款的非政府组织共有26家，组织清单(多语)外部链接每年修订。幸运链支持的人道主义项目侧重于长期行动，例如瑞士和世界其他地区的灾后重建。



Chaîne du Bonheur Les plus grosses collectes de la Chaîne du Bonheur

鉴于某些基金的分配贯穿多年，幸运链着重让手头暂存的募款“钱生钱”，它选择风险很低的投资，而投资收益几乎能覆盖其运营成本。它甚至在36年的时间内，累计获得了近4百万瑞郎的利润。

成立73年来，幸运链共募集到18亿瑞郎的善款，成为瑞士人道主义援助事业的主要资助来源。目前，在紧急呼叫联盟(Emergency Appeals Alliance，多语)外部链接的框架下，幸运链也和国外相应组织建立起合作。

尽管运作模式和效率都非常瑞士化，但世界上像幸运链的这类组织不止这一家。Roger Nordmann和Jack Rollan属于最早通过广播募款并接走近听众的先锋。是什么让这个彻头彻尾的瑞士机构取得了成功？

自第二次世界大战结束后，在瑞士发展起来的“赠与文化”是幸运链成功的原因之一。1944年，这一免受战乱之灾、在战争初期曾阻拦难民入境的国家终于张开双臂迎接难民。 历史学家François Vallotton形容这段历史是“瑞士在人道主义领域的赶超”。

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