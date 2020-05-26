2020年5月14日，在俄罗斯圣彼得堡卫生局门前的临时纪念墙上，挂着医用口罩和在工作期间因感染新冠肺炎不幸去世的圣彼得堡医务人员肖像。 (AP Photo/Dmitri Lovetsky) (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved)

为期两天的世界卫生大会(WHA)有史以来首次在线举办，卫生官员于5月18日登录会议平台，重点讨论新冠肺炎疫情。在紧张的疫情局势下，公平获得疫苗和治疗，以及对世卫组织的疫情应对措施的独立评判，成为了本届大会的主要议题。

疫情期间，世卫组织194个成员国的卫生官员和专家，无法在日内瓦万国宫的巨大会议厅里召开为期十天的世界卫生大会，而只能以视频会议的形式参与；此次会议的会期也有所缩短。

世卫组织前首席法律顾问、日内瓦国际关系及发展高等学院教授吉恩·卢卡·布尔奇(Gian Luca Burci 英)外部链接此前曾在记者会上表示：“新冠肺炎对联合国系统治理产生了巨大影响，就连安理会成员也在远程办公。原定于今年举办的国际劳工大会已被取消，但世卫组织成员国必须召开此次会议，为疫情防控定调，同时继续履行其核心机构职责。”

大会全程视频直播。精简后的议程，包括几位重要嘉宾的发言和世卫组织关键职位人员改选(如执委会成员)。然而，疫情也为这个决策机构的会议流程蒙上了阴影。



世卫组织总干事谭德塞就全球疫情应对措施发表声明，他的履职表现和身份背景也经历了新的审议。据报道，全球共计460万人感染新冠肺炎，死亡人数超31万。



许多卫生政策专家称赞谭德塞的疫情应对方式。但是特朗普政府却谴责世卫组织对疫情反应迟缓，太过“以中国为中心”。美国官员上个月宣布暂停向世卫组织提供资助(多语)外部链接。

5月18日，瑞士总统西蒙内塔·索马鲁加(Simonetta Sommaruga)宣布大会开幕，并承诺瑞士将“全力支持与配合”世卫组织总干事的工作。

瑞士总统表示：“面对这场危机，我保证瑞士会全力支持与配合总干事您的工作。”她还呼吁其他成员国“齐心协力”应对危机。



欧盟决议

作为第73届世界卫生大会的一项重要议程，卫生部长就欧盟向大会提交的“新冠肺炎疫情应对措施”决议草案进行了磋商和投票。据报道，经过数天的紧张谈判，各国已达成初步协议。



作为制药巨头罗氏和诺华的总部所在地，瑞士积极参与了谈判。联邦公共卫生办公室发言人丹尼尔·道瓦尔德(Daniel Dauwalder)对瑞士资讯swissinfo.ch表示：“我们接受该草案。瑞士致力于采取协调一致的国际应对措施，与各国携手，共同克服当前危机。”



据“卫生政策观察”(Health Policy Watch)透露，这份协商一致的决议草案(英)外部链接呼吁各国团结一致，重申世卫组织的主导作用，并鼓励各国卫生部门更加紧密地合作，以确保在全球范围内，人们能够广泛且公平地获得新冠肺炎药物和疫苗。

据报道，美国反对该决议草案的部分内容，但似乎仍保留了关于“普遍、及时和公平获得”新冠肺炎治疗和疫苗的提法，然而要实现这个目标，显然还存在挑战。

2019冠状病毒病Covid-19 特朗普暂停资助世卫组织，遭瑞士媒体猛烈抨击 瑞士多家纸媒称，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)暂停向世界卫生组织(WHO)提供资金的决定，是“自摆乌龙，咎由自取让自身失分的一记败笔”，此举是为了“从他自己的屡屡失策中分散(美国国内舆论)注意力”。 作者： Thomas Stephens 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss media slam Trump’s WHO funding freeze

该决议呼吁各国共同努力，开发治疗手段和疫苗，“利用现有的自愿汇集和专利许可机制，促进及时和公平获得负担得起的资源”。这项决议建立在本月初欧盟、英国、挪威、日本、加拿大和沙特阿拉伯(不含美国)共同发起的一项动议的基础上，该动议的发起国认捐80亿美元(合人民币560亿)，为新冠肺炎疫苗和治疗手段的研发筹集资金。



决议文本还指出，这些工作均适用现行《与贸易有关的知识产权协定》之灵活性原则(英)外部链接，该协定是世界贸易组织(WTO)的一项法律框架，它允许各国在国家或国际卫生利益受到威胁时，可采取专利强制许可办法。



“民众的疫苗”

在一项平行动议中，包括瑞士前总统露特·德莱福斯(Ruth Dreifuss)在内的约150位世界领导人和专家，共同签署了一封公开信(英)外部链接，呼吁参加世界卫生大会的卫生部长们不要设置专利保护限制，共同打造“民众的疫苗”。

然而，疫苗和治疗药物的公平分配仍然是一个巨大的挑战，比如近期，法国医药巨头赛诺菲就因为疫苗分配事宜引发了一场政治风波。上周，赛诺菲首席执行官保罗·哈德森(Paul Hudson)告诉彭博社，美国政府有权获得最大的预购订单，因为“它承担风险进行了前期投资”。 但是赛诺菲后来似乎改口，称他们“在这种史无前例的情况下，一直致力于让所有人都能获得该公司研制的疫苗。”

决议草案还呼吁“在适当的情况下”尽早逐步“启动公正、独立和全面的评估进程”，回顾总结在世卫组织协调下国际卫生领域应对新冠肺炎工作的经验教训。这是美国一直在呼吁的事情，据悉也得到了各国的广泛支持。

台湾问题

台湾能否参与世界卫生大会，也是一个敏感话题。在美国的大力支持下，台湾加大了游说力度，希望以观察员身份参与会议。台湾当局表示，若其不能参加世卫大会，将会导致“国际防疫缺口”。这引起了中国政府的反对，中国政府认为台湾只是中国的一个省份。



最近有13个成员国提交了支持台湾参与大会的提案。中国认为此举属公开挑衅。在大会召开之前，日内瓦方面有人担心，此次视频会议可能陷入政治纠纷之中。

台湾在2009年至2016年期间以观察员身份参加过世界卫生大会，但在台湾地区领导人蔡英文胜选后，中国拒绝让台湾继续参与会议。蔡英文被中国政府视为“台独分子”，但她拒不承认这一指控。同时，世卫组织表示，它无权邀请台湾参与世界卫生大会，只有会员国才能决定是否允许其参会。



台湾当局外交事务负责人表示，虽然台湾已全力争取参会，但迫于中国方面的压力，最终未能参会，两岸决定今年晚些时候再就这一话题进行进一步讨论。



日内瓦国际关系及发展高等学院全球健康中心联席主任苏丽·穆恩(Suerie Moon 英)外部链接宣称：“这是场史无前例的世界卫生大会。”

“世界卫生组织受到了前所未有的公众关注，但也受到了前所未有的批评......显然，现在不能用传统方式思考商业和政治，对于世界卫生大会而言，这是一场考验，关键在于参会者能否转变思维。"







Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活