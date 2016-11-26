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菲德尔·卡斯特罗去世 菲德尔·卡斯特罗与瑞士

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不管历史的评价最终如何，菲德尔·卡斯特罗都是古巴让人不可遗忘的政治人物。

不管历史的评价最终如何，菲德尔·卡斯特罗都是古巴让人不可遗忘的政治人物。

(Keystone)

古巴重要领导人、革命领袖菲德尔·卡斯特罗于当地时间11月25日去世，享年90岁。在卡斯特罗时代，无论从官方还是文化上，瑞士一直都和这个加勒比岛国保持着密切的关系。

古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗今日清晨通过国家电视台发布了其哥哥菲德尔·卡斯特罗去世的消息。

密切关系

“两国间有着良好的关系，并且会继续保持”-瑞士外交部网站以这句话来评价瑞古双边关系。自1961年美国和古巴断交后，瑞士一直作为美国在古巴的利益代表，从1991年起还成为古巴在美国的利益代表。

在瑞士政府担任美国驻古巴利益代表的54年中，瑞士外交官同古巴政府及菲德尔·卡斯特罗本人一直有着直接的接触，卡斯特罗从不掩饰自己对瑞士及其外交人员的尊重。

这位马克思主义领袖与瑞士大使们建立了互信的关系，其中最著名的例子，可能要数1962年古巴导弹危机发生后，美国要求瑞士驻古巴大使埃米尔·施达德尔霍弗尔(Emil Stadelhofer)出任调停人。当时苏联在古巴部署能击中美国本土的中程弹道导弹，引发古巴导弹危机。这成了冷战最危急的时刻，全世界都在担忧第三次世界大战一触即发。

最后华盛顿与莫斯科之间直接解决了危机。不过，埃米尔·施达德尔霍弗尔与菲德尔·卡斯特罗之间进行过多次长谈，卡斯特罗数次当众赞扬了施达德尔霍弗尔。这位瑞士大使还组织了美国空军飞行员的遣返工作，后者的飞机在执行导弹部署空中侦察任务时被古巴击落。

这些年来，随着美国与古巴关系的进展，瑞士的工作强度也有相当的变化。在等待两国关系正常化期间，瑞士分别在其中一国内代表另一国的利益。

体现瑞士与古巴间良好关系的重要时刻，还包括卡斯特罗受瑞士政府邀请，于1998年5月20日对伯尔尼作的正式工作访问。这位古巴总统在瑞士逗留了一周，主要是为参加在日内瓦举办的世界卫生组织(WHO)创办50周年纪念活动。他受到时任联邦总统的弗拉维奥·科蒂(Flavio Cotti)和其他联邦委员的接见，这位马克思主义者评价这次会面“是一次充满友情的聚会，就像是一家人”，同时称期待着瑞士成为“和平的象征，以及美国与古巴关系应当学习的榜样”。

弗拉维奥·科蒂也回应说，这是一次“坦率、真诚和直接的会面”，即便是谈到人权、言论自由和囚犯等问题。的确，在瑞士不断有人揭发古巴政权违反人权的案例，就在卡斯特罗访问瑞士期间，国际特赦组织(Amnesty International)就曾提醒人们，古巴当时至少有300名在押政治犯。

受吸引的知识分子

半个多世纪以来，菲德尔·卡斯特罗与切·格瓦拉(Che Guevara)一道，体现了对一个更加公正的世界、一个没有饥饿、战争与文盲的世界的希望。瑞士也有无数知识分子、艺术家、作家被古巴革命和“总司令”卡斯特罗所感动。在上世纪60年代，他们远渡重洋，和让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)、西蒙·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)或雷吉·德布雷(Régis Debray)等名人一起，去古巴亲眼看看哈瓦那如火如荼的革命热情。 

古巴前领导人 勒内·布里镜头中的卡斯特罗

半个世纪以来，卡斯特罗和切·格瓦拉一直是推动古巴革命的灵魂人物。而对这两位革命者的拍摄也令瑞士摄影师勒内·布里享誉世界。 卡斯特罗和格瓦拉代表着一种希望-向往着一个更加公正、没有饥饿、战争与文盲的世界。革命的魅力以及哈瓦那的气氛也带给瑞士摄影师及电影人们很多灵感。其中也包括勒内·布里。 ...

日内瓦社会学家让·齐格勒(Jean Ziegler)和苏黎世作家胡戈·勒切尔(Hugo Lötscher)撰写的关于卡斯特罗的报告，都是些真正的精彩片断。齐格勒从革命一开始就把切·格瓦拉这个人物放在最显著位置，比卡斯特罗的还更显眼，因为切·格瓦拉梦想的不是一场革命，而是很多革命。

哈瓦那的革命家们深知权力与形象的魅力。菲德尔·卡斯特罗是第一位知道要把自己当作革命偶像的人，即使这几十年来，他的演讲越来越失去可信度。

最初革命影像的力量吸引了不少瑞士电影艺术家和摄影家，其中包括雷内·布里(René Burri)和吕克·谢赛(Luc Chessex)。雷内·布里于1963年拍摄的切的照片在世界广为传播，至今不息。菲德尔·卡斯特罗成了革命的喉舌，切·格瓦拉则是革命的形象。

至于吕克·谢赛，他在古巴呆了9年，特别是替古巴政府文化部做摄影工作。然而1975年带来了决裂：没有任何解释，他作为“不受欢迎的人”登上飞机被送回瑞士。这一沉寂持续了近30年，他才回到哈瓦那，参加在国家照片档案馆举办的他的40幅拉丁美洲和古巴照片展。该展览是由哈瓦那市一位历史学家发起的。

 电影艺术家理查德·丁多(Richard Dindo)也常常涉及古巴。但他的纪录片《玻利维亚日记》让人们永远记住的是切，而不是菲德尔。

人道主义援助

积极参与人道主义行动，也给瑞士与古巴的纽带打下了烙印。瑞士发展与合作署(DDC)于2000年在哈瓦那开设了办公室。瑞士支持古巴的民间社会，参与资助教育、培训和卫生项目。这些领域曾令古巴政府自豪，如今却遇到失败。

两家非政府组织Camaquito和mediCuba都在古巴当地积极开展工作。前者从2001年起致力于支持儿童与青年的培训和文化项目；后者则通过提供资金、医疗设备和药品，来支持古巴抗癌联盟。


(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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