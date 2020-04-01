部分瑞士医院将推行新冠病毒免疫检测

此内容发布于2020年4月1日 上午11:03

(© Keystone / Christian Beutler)

目前，数家瑞士医院正筹备展开血液检测，从而评估瑞士当前已有多少人感染了新冠病毒-其中也包括那些可能已经对新冠病毒具备免疫力的人。



据瑞士法语电视台RTS报道，到目前为止瑞士新冠病毒感染确诊病例累计最多的州-沃州的洛桑大学附属医院(Lausanne University Hospital)，将在未来10天之内开始着手进行每天1000到2000次检测化验。

他们首先针对的检测对象，将会是本医院的医护人员和住院病患、以及一部分具有代表性的人口样本。



就职于洛桑大学附属医院微生物学部门的Gilbert Greub在接受瑞士法语电视台RTS采访时表示，由于目前(瑞士各医疗机构)仅针对出现新冠病毒感染症状的病患进行检测，因此，该医院即将展开的检测，将为瑞士新冠疫情危机提供更广阔的参照系，从而有助于更全面地了解和把控疫情。



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据Greub介绍，对血液样本的分析，能够揭示人体内是否具有针对性抵御新冠病毒的有效抗体。随机抽取并采集的、具有代表性的5000份人口血液样本，足以得出总体结论。他表示，一旦瑞士目前倡导的居民自觉居家隔离措施被“松绑”，那么更多涉及已经对新冠病毒具备免疫力的总体人数的相关信息，对于避免第二波、甚至第三波感染疫情来说，可谓至关重要。



“一旦某人感染上新冠病毒，他就可能自然地获得了免疫力，从而得到自我保护，”Greub表示：“问题是，这种免疫力能持续多长时间。如果新冠病毒发生突变，我们不难想象，一种略微不同的变异病毒就能够再次侵袭、重新感染那些原本对新冠病毒已具备了免疫力的人。”



据Greub透露，只有当全国人口中大约70%至80%的人对新冠病毒具备了免疫力，才能延缓新一波疫情来袭。



虽然苏黎世州、圣加仑州和日内瓦州的医院目前也积极筹划在各自管辖地区展开同类检测，但眼下，瑞士尚无计划要在全国范围内推广新冠病毒免疫测试。









RTS/dos

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