此内容发布于2018年9月19日 下午1:32 最后更新 - 2018年9月19日 -13:32

瑞士驻俄罗斯大使伊夫·罗西叶(Yves Rossier)与俄罗斯总统普京于2017年3月在莫斯科合影

(Keystone)

瑞士驻俄罗斯大使伊夫·罗西叶(Yves Rossier)日前被传唤至俄罗斯外交部，要求其对瑞士关于俄罗斯间谍试图非法入侵一家负责为俄方前特工斯科利帕父女毒杀案以及世界反禁药机构进行样本检验的瑞士化学实验室计算机系统、以获取机密信息的指控作出解释。



俄罗斯外交部表示，在会见时罗西叶被告知，此类“对抗性言论”或对他所代表的国家与俄罗斯的关系造成难以弥合的伤害。



继两名涉嫌刺探瑞士化学实验室机密、从事间谍活动的俄罗斯特工经曝光后，本周，瑞方已责令(英)外部链接俄罗斯停止在瑞士领土之内从事间谍活动。



瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)于本周一(9月17日)表示，俄罗斯进行的间谍活动，已“超出正常的活动范围”，因此，他将在下周与俄罗斯外长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫(Sergey Lavrov)就这一问题进行深入讨论。



卡西斯也于近期证实，瑞士外交部现已拒绝认可对数名俄罗斯外交人员的委任。与此同时，上周末瑞士纸媒多则报道(英)外部链接称，平均每四名俄罗斯外交官中就有一位间谍。



此外，瑞士外交部也表示，它已于上周日(9月16日)召见俄罗斯驻瑞大使，要求俄方“立即停止在瑞士境内从事间谍活动”。而俄罗斯大使馆认为此举纯属毫无根据的指控。







AFP/ts

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