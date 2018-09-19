瑞士驻俄罗斯大使伊夫·罗西叶(Yves Rossier)日前被传唤至俄罗斯外交部，要求其对瑞士关于俄罗斯间谍试图非法入侵一家负责为俄方前特工斯科利帕父女毒杀案以及世界反禁药机构进行样本检验的瑞士化学实验室计算机系统、以获取机密信息的指控作出解释。
俄罗斯外交部表示，在会见时罗西叶被告知，此类“对抗性言论”或对他所代表的国家与俄罗斯的关系造成难以弥合的伤害。
继两名涉嫌刺探瑞士化学实验室机密、从事间谍活动的俄罗斯特工经曝光后，本周，瑞方已责令(英)外部链接俄罗斯停止在瑞士领土之内从事间谍活动。
据今日(9月14日)发行的瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)援引未具名消息人士的报道称，两名俄罗斯特工因涉嫌窥探瑞士实验室研究机密而于今年年初在荷兰被拘捕，并被驱逐出境。 瑞士联邦情报局(FIS)日前已确认《每日导报》相关报道以及荷兰媒体《新鹿特丹商报》(NRC ...
瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)于本周一(9月17日)表示，俄罗斯进行的间谍活动，已“超出正常的活动范围”，因此，他将在下周与俄罗斯外长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫(Sergey Lavrov)就这一问题进行深入讨论。
卡西斯也于近期证实，瑞士外交部现已拒绝认可对数名俄罗斯外交人员的委任。与此同时，上周末瑞士纸媒多则报道(英)外部链接称，平均每四名俄罗斯外交官中就有一位间谍。
此外，瑞士外交部也表示，它已于上周日(9月16日)召见俄罗斯驻瑞大使，要求俄方“立即停止在瑞士境内从事间谍活动”。而俄罗斯大使馆认为此举纯属毫无根据的指控。
瑞士联邦委员会近日透露，外国间谍活动在瑞日益频繁，尤其是利用技术手段来刺探机密情报以及伪装成外交官潜伏在瑞士从事谍报活动的间谍人员有所增多。
AFP/ts
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