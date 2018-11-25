此内容发布于2018年11月25日 下午12:45 最后更新 - 2018年11月25日 -12:45

在瑞士2018年11月25日的全民投票上，奶牛成为主角。 (Steffen Schmidt/Keystone)

圣诞将至，瑞士大街上已经张灯结彩，人们已经开始进入采购礼物迎接节日的欢乐节奏，然而11月25日，瑞士人还有一件大事，那就是2018年的最后一次全民投票。今天投票的议题是“奶牛是否应该保留牛角”、“当国际法与瑞士法冲突时，怎么办？”；“社会保险是否需要设置侦探”。



在投票前的宣传中，这三个话题已经引起了激烈的口水战。三个议题的支持和反对派箭张弓弩，各抒己见，然而最后的胜负还要看投票结果。

牛角动议

来瑞士旅游，会发现瑞士的景观中，少不了“风吹草低见牛羊”的一景，然而仔细观察会发现，瑞士的牛虽然身高“牛”大，但是却大多没有牛角。的确，瑞士四分之三的奶牛和三分之一的山羊没有角，这是因为近20年来，越来越多的牧民将自家的牲畜在“自由活动“的圈中豢养，因此去掉它们的角可以避免很多意外和附加工作。

而去掉动物的角可以通过两种方法实现：1. 在牲畜出生三周之内去掉它们的角；2. 培养无角的新品种牲畜。

而以一名山民阿明·卡保尔(Armin Capaul)领头的一个利益联盟发起了这一《牛角动议》，他们希望牧民们不应该出于经济目的而轻易决定去除动物的角，提出联邦应该为那些自愿保留动物角的牧民拨发附加资助。而使用局部麻醉去角的行为也不必被禁止。

对于联邦和国会来说，这一动议弊大于利，因为这意味着国家必须额外拨款，因为长角的牲畜需要拴养，这就意味着扩建牲口棚，除此之外，还提高了人畜的伤亡风险。

然而动议发起人阿明·卡保尔自掏腰包为动议做宣传、捍卫牲畜尊严的行为，在民众中赢得了不少”情感分”，但是最后瑞士人是否一如既往地理智战胜情感，还要看最后的投票结果。

直至当日中午13:30， 46%选民支持这一动议。

自主动议



瑞士位于欧洲中部，被四周邻国所环绕，所以为了与四邻八舍搞好关系，瑞士从200多年前的联邦成立初期就与周边国家签署了各种各样的国际协约，以维护本国利益；在遇到问题时，也可以借助他国力量，共同解决。但是瑞士一向可以自行决定签署什么样的国际协约，而国民也对此拥有发言权。



这一“自主动议”，提出当国际协约与瑞士宪法发生冲突时，瑞士应该改变面对这些国际协约的态度，坚持贯彻本国的宪法，从国际协约入手解决问题，要么重新与相关签署国进行交涉，要么解除该条国际协议。

瑞士政府对这一动议持否定态度，认为这样做是将国际协约至于尴尬境地，影响国际关系，也会削弱瑞士的国际经济基地地位，同时不利于维护“人权保护”。何况如果变动国际协约，也需要协议对象的同意。因此联邦和国会认为这项动议不会为瑞士带来更多的自主权。

直至当日中午13:30， 33%选民支持这一动议。

对社保人员的监视

瑞士是高福利国家，社会保险制度运作得非常顺畅。国民受到最大程度的信任，一般情况下，通过面谈和医生证明，就能判断一个人是否可以得到社会补助。但是偶尔会出现个别现象，通过这一简单的程序无法判断情况是否属实，于是就需要派侦探，对领取社保人员进行秘密监视。

“社保监视”议案提出，设立法律条款，赋予社会保险公司这一监视权力，同时也规定监视范围，从而确保保险公司不滥用这一权力，令受保人得到应有的法律保护。

联邦和国会支持这一提案。

直至当日中午13:30， 66%选民支持这一动议。

外部内容 Vote November 25, 2018





瑞士资讯swissinfo.ch

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