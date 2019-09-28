2019年的瑞士酝酿着一件大事件，这一年的10月20日是大选日，进入秋季，大选在即，街头巷尾已经可以嗅到“硝烟”的味道，电视里广播中可以听到“人身攻击”；街头巷尾张贴着令人毛骨悚然的竞选海报；公共讨论会比比皆是，党派们个个摩拳擦掌，各显神通。
所有党派只有一个目的，就是赢得选票！10月20日，瑞士选民将投票选出联邦议会的246名新成员。因此各大党派都在想方设法，利用所有能利用的资源拉选票，他们颁发宣传单、举办各种活动、投放信件、利用社交网站，竭尽所能地表现自己。
直至目前的大选宣传战中已经绽放了两朵奇葩，一朵是瑞士右翼人民党(SVP)令人触目惊心的海报画面：一只红苹果上千疮百孔，洞中钻出几只大肉虫，意寓左翼党派是瑞士的害虫。
另一朵遭人非议的奇葩战术是中间派基督人民党(CVP)在谷歌网站上对其他党派成员的言论表示质疑，从中达到突出本党派成员的作用。
瑞士人民党不顾批评之声，继续推广那幅宣传画，而基督人民党则在受到指责之后，终止了行为。
缺乏透明
各党派的宣传战集中于：挽救气候；女性政治地位及宣传资金透明度等题目。瑞士是欧洲47个欧洲委员会成员国中，唯一未对“党派资金公开”制法的国家。
这个黑点令瑞士常常受到欧洲委员会反贪污小组的微词，瑞士国内赞同党派资金透明的组织已经上交了一项全民动议，要求超过1万瑞郎(约合7万人民币)的捐款，必须公开捐款人身份，瑞士全民将在不久的将来对此进行投票。
而目前这次大选尚未受到影响，提钱尚为禁忌。大多数党派虽然公开了本党的宣传预算数额，却未公开资金来源。根据瑞士西部广播电视台的数字，2019年各党派的宣传费用总额超过2500万瑞郎，比2015年大选增加了20%。
谨防暗帖
如今社交媒体在大选前夕的作用越来越大，今年夏天，Facebook要求所有党派必须将自己的广告集中上载到一个所有人都能看到的档案版面中。
这样可以避免那些所谓的“暗贴”扰民，这些党派广告只针对某些感兴趣的人群，而其他人不会受到这些有时会掺入假新闻的小广告干扰。
绿色自由党 (GLP)
2019年宣传费：160万瑞郎信息框结尾
公民民主党 (BDP)
宣传费：100万瑞郎信息框结尾
基督人民党(CVP)
宣传费：430万瑞郎信息框结尾
自由民主党(FDP)
宣传费：750万瑞郎信息框结尾
(Übertragung aus dem Französischen: Renat Kuenzi)
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Instagram
关注我们 Instagram
subscription form
subscription form