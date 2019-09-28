此内容发布于2019年9月28日 上午9:00

联邦委员伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis，左三)在提契诺州与同党派成员见面，旨在拟定参选名单。

(© Keystone / Davide Agosta)

2019年的瑞士酝酿着一件大事件，这一年的10月20日是大选日，进入秋季，大选在即，街头巷尾已经可以嗅到“硝烟”的味道，电视里广播中可以听到“人身攻击”；街头巷尾张贴着令人毛骨悚然的竞选海报；公共讨论会比比皆是，党派们个个摩拳擦掌，各显神通。

所有党派只有一个目的，就是赢得选票！10月20日，瑞士选民将投票选出联邦议会的246名新成员。因此各大党派都在想方设法，利用所有能利用的资源拉选票，他们颁发宣传单、举办各种活动、投放信件、利用社交网站，竭尽所能地表现自己。



直至目前的大选宣传战中已经绽放了两朵奇葩，一朵是瑞士右翼人民党(SVP)令人触目惊心的海报画面：一只红苹果上千疮百孔，洞中钻出几只大肉虫，意寓左翼党派是瑞士的害虫。



另一朵遭人非议的奇葩战术是中间派基督人民党(CVP)在谷歌网站上对其他党派成员的言论表示质疑，从中达到突出本党派成员的作用。



瑞士人民党不顾批评之声，继续推广那幅宣传画，而基督人民党则在受到指责之后，终止了行为。

缺乏透明



各党派的宣传战集中于：挽救气候；女性政治地位及宣传资金透明度等题目。瑞士是欧洲47个欧洲委员会成员国中，唯一未对“党派资金公开”制法的国家。



这个黑点令瑞士常常受到欧洲委员会反贪污小组的微词，瑞士国内赞同党派资金透明的组织已经上交了一项全民动议，要求超过1万瑞郎(约合7万人民币)的捐款，必须公开捐款人身份，瑞士全民将在不久的将来对此进行投票。



而目前这次大选尚未受到影响，提钱尚为禁忌。大多数党派虽然公开了本党的宣传预算数额，却未公开资金来源。根据瑞士西部广播电视台的数字，2019年各党派的宣传费用总额超过2500万瑞郎，比2015年大选增加了20%。



谨防暗帖



如今社交媒体在大选前夕的作用越来越大，今年夏天，Facebook要求所有党派必须将自己的广告集中上载到一个所有人都能看到的档案版面中。



这样可以避免那些所谓的“暗贴”扰民，这些党派广告只针对某些感兴趣的人群，而其他人不会受到这些有时会掺入假新闻的小广告干扰。





绿色自由党 (GLP) 2019年宣传费：160万瑞郎 信息框结尾

放松自然：苏黎世绿色自由党成员。

(Keystone / Walter Bieri)

绿色自由党是一个年轻的党派：2007年在联邦层面成立，一鼓作气跻身联邦议会。

(Keystone / Christian Beutler)





瑞士人民党(SVP)

宣传费：未公开

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瑞士人民党的太阳脸，作为右翼保守党，瑞士人民党在人们心目中并不总是如此阳光。 (Keystone / Urs Flueeler)

瑞士人民党1971年成立，是瑞士的执政党之一。

(Keystone / Christian Beutler)





公民民主党 (BDP) 宣传费：100万瑞郎

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公民民主党BDP的宣传活动从格劳宾登州的一个小饭店里开始，这个饮料瓶是党派的颜色-黄色。

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

公民民主党2008年从瑞士人民党中分裂出来，2011年在国民院中获得席位。

(Keystone / Christian Beutler)

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社会民主党(SP) 宣传费：640万瑞郎

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Tanja Walliser, politische Sekretärin der SP des Kantons Zürich, leitet am 1. Juni einen Kommunikations-Workshop für kandidierende SP-Frauen. Tatort: das Bundeshaus.

(© Keystone / Peter Klaunzer)

Die SP wurde 1888 gegründet und war bis in die 1960er-Jahre der politische Arm der Arbeiterbewegung. Aktueller Wähleranteil: 18,8% (Nummer zwei im Nationalrat). (Keystone / Christian Beutler)

基督人民党(CVP) 宣传费：430万瑞郎

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Die Genfer CVP stellt am 23. August ihr Programm für die Schweizer Wahlen 2019 vor.

(Keystone / Martial Trezzini)

Die CVP entstand in der Gründerzeit der modernen Schweiz 1848. Die damaligen Katholisch-Konservativen waren eine klare Oppositionspartei. Aktueller Wähleranteil: 11,6%.

(Keystone / Christian Beutler)





自由民主党(FDP) 宣传费：750万瑞郎

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Kandidierende der FDP betreten am 31. August in Aarau die Wahlbühne.

(Keystone / Walter Bieri)

Die Weltrekordpartei: Keine andere Partei weltweit sitzt länger ununterbrochen in der Regierung wie die FDP. Nämlich seit 1848. Aktueller Wähleranteil: 16,4%.

(Keystone / Christian Beutler)

绿党(GPS) 宣传费：190万瑞郎 信息框结尾

Die Grünen gingen in den 1970-Jahren aus den neuen sozialen Bewegung gegen AKWs und den Autobahnbau hervor. Die offizielle Gründung erfolgte 1983. Aktueller Wähleranteil: 7,1%. Umfragen sehen die Grünen als grosse Gewinner der Wahlen, mit bis zu 10,5% der Stimmen.

(Keystone / Christian Beutler)



(Übertragung aus dem Französischen: Renat Kuenzi)

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