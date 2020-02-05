此内容发布于2020年2月5日 下午1:00

信号强劲：5G技术在瑞士的分布越来越广。 (© Keystone / Ennio Leanza)

最近几周美国当局已多次联络瑞士外交部，就使用华为技术的安全风险提出质疑。

据《星期日报》(SonntagsZeitung)报道，美国驻瑞大使馆业已确认，近期围绕第五代移动通信技术(简称5G)、华为及间谍活动风险进行了数次对话。

美国当局称华为受中国法律约束，必须将信息交给中国有关部门，因此其他国家-其中就包括瑞士-的通讯是有风险的。

报道援引了美国大使馆的评论：“允许(瑞士)5G网络使用中国电信科技，将会令国家安全、关键性基建、私人领域及人权等各个方面暴露在不可接受的风险之下。”

该报指出，美国也曾就使用中国电信科技一事提醒德国注意，而瑞士对此却继续保持不温不火的态度，与德国的反应截然不同。

瑞士外交部证实过去几个月已就这个问题做过多次对话，但否认收到过任何“关于间谍活动的具体信息”。

贸易战

瑞士三大电信公司之一的Sunrise在架设5G网络过程中与华为关系最为紧密。该公司也表示，未发现明显证据表明中国科技被用于其他目的。

就此Sunrise再次声明，瑞士信息保障报告分析中心(MELANI)曾在本年度的半年报告中写道：中美之间的贸易战实际涉及面更广，正在其他国家内展开，华为问题即是其中一个部分。

瑞士政府是否能够继续坚持这一立场，目前还不明确，《星期日报》写道。报道还提到了苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的例子，据说该学院要求科研人员在使用到美制技术的项目中，不得使用华为技术或接触华为公司。

瑞士信息保障报告分析中心警告说，这种利益冲突是出于对美国制裁的担心，而这种担心有可能很快散布到瑞士企业界。





swissinfo.ch/dos

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