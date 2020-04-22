多位卫生健康专家认为，新冠疫苗至少要等待一年的时间才能问世。 (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

瑞士伯尔尼大学的一组研究人员期望能够成为首家研制出针对2019冠状病毒病(COVID-19)疫苗、并于今年10月为瑞士全体居民接种该疫苗的团队。



“我们有机会赢得成功，”伯尔尼大学免疫学系主任马丁·巴赫曼(Martin Bachmann)在与联合国记者协会(ACANU)进行的一轮网络会议中如是说。“瑞士拥有务实的精神传统，而且对于寻求一套折衷的解决方案从而尽快获得疫苗，兴趣相对(其他国家)要更高。”



Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

自1月底新冠病毒疫情暴发初期、且该病毒被世卫组织确定为已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(Public Health Emergency of International Concern，PHEIC)以来，绝大多数国际公共卫生专家以及多国政府官方机构均表示，不应该去期待新冠疫苗能在未来约一年到18个月以内-甚至更长时间之内问世。

独特的方式



同时也兼任牛津大学詹纳研究所(Jenner Institute)疫苗学教授的巴赫曼介绍，他在疫苗研制的时间安排上之所以能够领先，一定程度上可以用潜在的生产便利性来解释。疫苗注射所需的相当于200升的微生物发酵液，能够生产出1000万到2000万剂的疫苗。



“这种疫苗独一无二之处，就在于巨大的可扩展性。它具备在短时间内培育出数以亿计剂量(疫苗)的能力，”巴赫曼介绍道。



他所领导的瑞士研究团队在开发这款潜在疫苗上，采取了与其他实验室不同的方法，也就是俗称的“病毒样颗粒”(virus-like particles，VLPs)。这种颗粒虽然在形态上和真正的病毒粒子几乎无异，但由于不带有基因遗传物质，不能进行自主复制，因此不具有感染性，也能让人体免疫系统对其真假难辨，误认为是真正的病毒入侵，从而启动免疫产生保护性抗体，即激起免疫系统的有效应答。

就在中国最早确认新冠病毒仅数周之后，巴赫曼领导的实验室于2月开发出一款原型疫苗，随后通过在实验小鼠身上进行测试，发现血清中和了病毒，这也意味着这款原型疫苗得以成功验证。



此次伯尔尼大学的合作方-生物科技公司Saiba Biotech(英)外部链接的首席执行官盖瑞·詹宁斯(Gary Jennings)表示，瑞士政府已经意识到批准疫苗研制开发的重要性。“如果瑞士政府和相关监管机构有这方面的意愿，那么我们就能够顺利推进。倘若他们希望看到这款疫苗将在未来这段时间为广大公众所用，那么它就需要及时问世。”

获批



瑞士国家医疗器械市场监管机构Swissmedic已证实为该研发项目提供了科学合理建议，并且了解研究进展。



Swissmedic新闻发言人卢卡斯·贾吉(Lukas Jaggi)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时称：“在当前特殊情况下，从现实角度考虑，我们必须得预料到花费8个月到14个月的时间，才能获得一款针对严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)-也就是俗称的新冠病毒的疫苗。”



这位官方机构媒体联络人在一份电子邮件声明中写道：“Swissmedic对时间问题予以高度重视。不过，疫苗的安全性和耐受性是首先要考虑的因素。因此，重要的是各家公司和研究团队应在研发的初期阶段就与Swissmedic取得联系，以便我们能够在他们提交授权申请之前，就一路陪同，并且在他们的研发过程中提供支持。”



据巴赫曼也参与共同创立的Saiba生物技术公司方介绍，要让疫苗研制的规模达到足以大规模生产的程度，还需要筹集1亿瑞郎(折合人民币约为7.3亿元)的资金。苏黎世大学附属医院旗下的慈善机构-苏黎世大学附属医院基金会(USZ Foundation)外部链接已表示，有兴趣支持该研究项目；与此同时，据詹宁斯介绍，Saiba公司已经启动了和制药巨擘诺华(Novartis)、以及龙沙(Lonza)的洽谈协商。



截至目前，全球范围内累计新冠病毒感染确诊病例已达约250万例，死亡病例已多达17万例，而在那些医疗服务质量有限的国家，上述数字还在不断增长。截止发稿，瑞士已通报确诊病例27865例，死亡病例累计1479例。







swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram