在瑞士，農藥問題正遭遇來自兩項公民動議的交叉火力。 (© Keystone / Gaetan Bally)

關於合成農藥對健康和環境造成有害影響的詬病聲日漸增多，而制訂規章是合成農藥使用問題的核心。但在瑞士，批准程序依然被指缺乏透明度，引發對政府當局與工業界相勾結的猜疑。調查如下。



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毒死蜱(Chlorpyrifos)與百菌清(chlorothalonil)：比起備受爭議的草甘膦(多語)外部链接，這兩種農藥在公眾聽來要陌生許多然而，瑞士當局在重新評估它們的危險性後，於6月。相繼宣布禁用(法)外部链接這兩種控制植物病害的產品。

2020年兩次關鍵投票 兩項旨在抗議農藥使用的公民動議已在瑞士提交。第一項動議名為“支持一個沒有合成農藥的瑞士(多語)外部链接”希望能在瑞士禁止農藥的使用及帶有農藥成分的食品進口。第二項動議名為國民“支持一個飲用水潔淨和食品健康的瑞士(多語)外部链接”要求對使用農藥或抗菌素的農民取消直接補貼。院多數議員認為這兩項動議過於超前，以無反方案的方式予以決議將須由聯邦院進行審議否決。明年將號召民眾對這兩項動議進行投票。 信息框结尾

“這些都是較早在上世紀六十年代就引入的化學品，它們對健康和環境造成的影響早已為人所知。比如與沙林毒氣同類型的毒死蜱，已經被發現與導致孩子智商缺陷有關。 ”洛桑大學生態毒理學家Nathalie Chèvre(法，英)外部链接強調。



在這位農藥專家看來，這兩種產品禁用的決定時機並非尋常她認為，“禁用令通常在產品不再能帶來什麼收益時出台，此時廠商已經準備將經濟效益更好的化學品推向市場。從這個具體情況來看，政治壓力肯定發揮了作用。”



沒有政治議程

瑞士的環保組織也持有同樣的懷疑。6月底，議會就在瑞士嚴格限制農藥使用及銷售的兩項公民動議進行了辯論(多語)外部链接。這兩項動議將於明年付諸投票，目前來看得到民眾相當程度的支持。



綠色和平組織(法，德)外部链接的農業專家Philippe Schenkel認為，面對來自公民及非政府組織日益加劇的反彈，瑞士當局不得不做出讓步。“目前為止，聯邦農業局始終更傾向於農民及農業化工相關方面的利益。但如今已不能再罔顧民眾對農藥強烈的不信任。”他說。



瑞士聯邦農業局負責瑞士農藥的批准及重新評估，否認決策與政治議程有關Olivier Félix是聯邦農業局植物可持續保護方面的負責人，他解釋道：“自2011年起，對在瑞士獲批的控制植物病害產品，我們開展了針對性複查工作。目的是結合最新科學知識對風險進行重新評估。目前，33種農藥正在重新評估中，其中一些可能會列入下一批的禁用名單。”

“當局不能再罔顧民眾對農藥強烈的不信任。” Philippe Schenkel，綠色和平組織

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透明度的“石器時代”

Olivier Félix確強調：政治與經濟因素並不在瑞士農藥批准程序(多語)外部链接考量範圍內聯邦農業局內開展相關工作的五十多名專家享有完全獨立，同時與其他國家的專業機構保持密切合作。



這位農業局的代表指出“出於效率考慮，我們以負責歐盟農藥批准的歐洲食品安全局(EFSA多語外部链接)所進行的毒性及生態毒性研究為基礎。”



為能獲批，控制植物病害產品不能表現出任何對健康及環境“不可接受的”間接影響。行業研究必須符合國際標準的科學規程。不過由於缺乏足夠的財力與人力，聯邦政府當局還是無法自行重新進行測試。

Olivier Félix(右)就瑞士的農藥批准程序接受了瑞士資訊swissinfo.ch長時間提問。 ( Lugi Jorio)

問題是：農業局對這些研究進行嚴格保密，不會公開其研究某種農藥的目的是為了通過審批還是禁止“與歐盟做法比起來，瑞士仍然處於透明度的石器時代只有遭受壓力的情況下，才會做出一點讓步。” 非政府組織公眾之眼(法)外部链接的個案專家Laurent Gaberell這樣認為。

有失偏頗的研究？

歐盟內部，甚至在一些發展中國家，如巴西，均對農業事務非常重視。比如活性物質註冊將促成一項控制植物病害產品上市，註冊過程中便會組織公眾諮詢。在瑞士卻無任何相關行動，這招致非政府組織對這種不透明性有悖法律的指責。

當局決策所依據的毒性及生態毒性研究，獨立科學家們沒有任何查閱權。“每次我提出查詢數據，聯邦局相關人士總是相互推諉，導致我最終也無法獲取需要的信息。”Nathalie Chèvre嘆息道。

內容Nathalie Chèvre還指出一些測試是在不完全反映自然界農藥真實使用條件的情況下進行的根據這位專家的觀察“行業內只會對少量動植物物種進行測試比如常使用同一種藻類，但它卻是出了名的對毒性物質極為不敏感。”

聯邦農業局承諾做出改進

農業局首次公開承認了不足。“我們需要提高透明度大家現在會有種被隱瞞了一些事的感覺。”Olivier Félix “承認他進一步表示，這可能是由於我們沒有進行積極溝通導致的錯誤。我們目前正在研究向公眾提供更多資訊的措施。”

“我們需要提高透明度。大家現在會有種被隱瞞了一些事的感覺。” Olivier Félix，聯邦農業局 引言结束

繼草甘膦引發激烈爭議後，歐洲食品安全局計劃推動對批准文件的公開，農業局的這位代表則表示瑞士也準備在公開和透明方面向前跨出一步。“最終的決定取決於聯邦議會。不能忘了數據生產者生產者，即農業化工所有。“Olivier Félix告知。



瑞士資訊swissinfo.ch另獲悉審計事務所KPMG會計師事務所正在對瑞士的批准制度進行全盤評估，並將於今秋發布報告。在計劃的改進措施中，環保組織對設立一個獨立的農藥批准決策機構表示認可。



環保組織也注意到近幾個月來業已取得的進步得益於瑞士最高司法機構 - 聯邦法院在2018年3月做出的決定(法)外部链接，環保組織在相關評估過程中也享有了發言權。



Philippe Schenkel說，“經過這幾年的固步自封，邁出了方向正確的第一步。不過，為了最終能淘汰十幾種仍在瑞士日常使用的危險農藥，尚需努力。”



(翻译：刘烽烽)

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