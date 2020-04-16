瑞士将招募多达1000名确诊新冠病毒感染、但尚未接受治疗的成年住院患者参与试验。 (Keystone / Laurent Gillieron)

预计瑞士将会有约1000名新冠患者参与由世卫组织发起的2019冠状病毒病药物全球性“团结”临床试验外部链接，通过对四种治疗方案与标准护理进行比较评估，从而快速发现是否有任何药物能够缓解冠状病毒疾病进展或提高存活率。

“团结”临床试验的目的在于为治疗2019新冠病毒病的多种潜在疗法的相对有效性和副作用提供可靠数据。

虽然一般随机临床试验的设计和实施需要数年时间，但“团结”临床试验将患者纳入单个随机试验的做法，有助于实现多种潜在疗法在全球范围内的快速比较，从而有望把所需时间减少80%。这种做法，也将克服目前多国正采用不同方法进行的多个小型试验无法提供潜在药物相对有效性所需的明确、有力证据的风险。



Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

世卫组织基于实验室、动物和临床研究证据，选择出四种最具潜力的治疗方案：曾用于治疗埃博拉病毒临床试验、并在中东呼吸综合征冠状病毒和严重急性呼吸综合征的动物研究中表现出明确疗效的瑞德西韦；已获批治疗艾滋病毒、迄今尚未在冠状病毒病临床试验中获得明确结论的洛匹那韦/利托那韦；用于治疗多发性硬化症、属于治疗病毒感染常见辅助疗法的干扰素β-1a；治疗疟疾和风湿病的常见药物氯喹和羟氯喹。瑞士制药巨擘诺华公司近日已宣布将捐赠多达1.3亿剂的羟氯喹，以助力推进临床试验。



截至目前，包括瑞士、法国、西班牙、南非、加拿大在内的约70个国家已确认参与此次大型全球性临床试验。

目前，洛桑大学附属医院(CHUV)正在积极协调瑞士的具体参与进程。瑞方参与此次临床试验的16家医院，包括洛桑大学附属医院、日内瓦大学附属医院、伯尔尼大学附属医院、巴塞尔大学附属医院、瓦莱州和纳沙泰尔州的公立医院网、以及数家州立医院。

据洛桑大学附属医院发布的声明(英)外部链接，预计瑞士将招募多达1000名确诊新冠病毒感染、但尚未接受治疗的成年住院患者参与试验。据世卫组织称，符合条件的患者将被要求签名表示自己理解可能的风险和益处并同意加入研究。负责每位患者的医疗团队将检查是否有任何试验药物肯定不合适该患者。

在瑞士进行的临床试验将持续3个月至1年，不过试验周期也会部分取决于新冠疫情的演变情况。







Keystone-SDA/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram