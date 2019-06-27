此内容发布于2019年6月27日 下午1:54

德国文艺复兴时期著名画家及艺术理论家阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)于1514年完成的作品《忧郁之思 I》(Melencolia I)。 (Keystone/eddy Risch)

一项瑞士-奥地利联合研究项目发现，抑郁症患者在接受药物治疗初期，自杀意念及倾向反而会升高。



来自苏黎世应用科技大学(ZHAW)以及奥地利萨尔茨堡大学(University of Salzburg)的科研人员，对1987年至2013年期间发表、且经美国食品药品监督管理局(American Food and Drug Administration)所验证核实过的所有调研统计数据，进行了统合荟萃分析。



结果显示，在全球范围内，在服用过抗抑郁药物的患者群体中，0.8%的人曾企图自杀；而服用安慰剂的抑郁症患者自杀率仅为0.3%。



替代方案



科学家团队并未对服用抗抑郁药物予以全盘否定，而是呼吁用药需谨慎。



“在治疗初期，或骤然改变服药剂量，或者是彻底停药的情况下，我们必须要正视、并且应对抑郁症患者自杀意念及倾向提升的问题，”苏黎世应用科技大学研究人员Michael Hengartner表示。



与此同时，Hengartner还提到了乱开处方、药物处方过量以及由家庭医生针对阴郁沮丧、一般性焦虑或者睡眠不良等被视为“病理化”症候的轻度病情所开的抗抑郁药物问题。



在他看来，除了服用抗抑郁药物，还有其他多种替代治疗方案可供选择，譬如心理疗法或者体育运动。



在瑞士这个拥有850万人口的国家里，服用抗抑郁药物者达到73万之众。

Keystone-SDA/dos

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