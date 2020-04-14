比爾中心醫院中的正常重症病房已經住滿新冠病毒患者，這裡是增設的臨時重症監護室，目前尚未住進病人。

(SZB)

瑞士是否到了疫情轉捩點？接壤意大利的提契諾州似乎已經度過了難關，瑞士其他地區的新增感染人數也趨於平穩，經濟領域開始按捺不住重整旗鼓的急切心情，這令醫護人員感到擔心。瑞士資訊swissinfo.ch採訪了一位傳染病專家。



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“醫院裡，終於出院的人多、入院的人少了，”對於瑞士新冠病毒開始的地方-南部提契諾州醫生的這種說法，比爾中心醫院傳染科主治醫生Charles Béguelin外部链接卻不敢過早贊同。

傳染病專家Charles Béguelin，比爾中心醫院主治醫生。

(Marco Zanoni / Lunax)

伯恩州比爾中心醫院依然住滿了感染新冠病毒的病人，但是尚未超過負荷，這位專家說。對於來自政界和經濟界越來越高的要求放鬆防護措施的呼聲，他感到不安。



swissinfo.ch：瑞士是否已經到了新冠疫情的轉捩點？



Charles Béguelin：現在還很難說。如果過早放鬆防護措施，有可能再次加速新冠病毒的循環傳播，如果再重新開始的話，再壓下去需要更多的時間。



swissinfo.ch：現在的數據開始下滑了，您對疫情還不是很樂觀？



Charles Béguelin：看起來似乎防疫措施產生了效果，但是我們醫院和大多數其他醫院都還有很多新冠病毒感染病人。



我們必須避免出現再次的高峰，更多的病人同時湧入醫院的現象不能再出現了。



swissinfo.ch：這次疫情造成的經濟損失非常驚人，採取嚴苛的防疫措施值得嗎？



Charles Béguelin：醫院也受到了高達幾百萬瑞郎的經濟損失。三週以來，所有不重要的手術或者門診檢查，已全部擱置。但是現在不能把經濟利益放在第一位，我們的任務是保障國民的健康安全。

Tessiner Widerstand gegen Lockerung des Lockdowns Beitrag in der Tagesschau von SRF (06.04.2020)

swissinfo.ch：您所在的比爾中心醫院到了資源崩潰的邊緣了嗎？​​​​​​​



Charles Béguelin：完全沒有。我們醫院像其他醫院一樣，在過去的3、4週，為了給新冠病人提供更多的床位和治療，做出了很大調整，目的在於控制住新冠病毒的繼續傳播，減少重病患者數量。



我們的住院處現在有15-20名新冠病毒感染病人，還有6名在重症監護室，靠呼吸機維持，這是我們醫院重症病房能容納的最高人數。醫院後來增加了重症病房床位，但是目前尚未投入使用。



伯恩州提出了一項計劃，在各醫院間協調重症病床。所以目前不必擔心重症病人沒有床位。但是提契諾州有好長一段時間出現醫院床位不夠的現象。

swissinfo.ch：各企業不能讓員工戴口罩復工嗎？



Charles Béguelin：最大的傳染途徑是咳嗽和打噴嚏時，飛沫會接觸到身旁人的口、鼻、眼或者通過身體接觸-尤其是握手來傳播。



保持兩米距離，勤洗手，就算不戴口罩，被傳染的風險也很小。



swissinfo.ch：既然口罩能夠保護醫護人員，為什麼不能保護其他人？



Charles Béguelin：就算是醫護人員，正確使用防護器材也不是很簡單的事，這需要學習和練習。如果普通人用被污染的手去摘口罩，觸摸口罩的正面和反面，再戴上去，會給自身造成更大的感染風險。



swissinfo.ch：除了在醫院，比如去超市，您戴口罩嗎？



Charles Béguelin：不戴。

口罩防護性調查總結 《新蘇黎世報》從一份分析報告中，總結出口罩防護性結論。 “一：口罩對於醫護人員應該有一定防護作用。二：對於在民眾中推行戴口罩能否起到防護效果，無法確定，但如果有足夠的口罩並能正確佩戴，或許能起到一些正面防護作用。” 信息框结尾

swissinfo.ch：上週一個美國科學院的專家委員會在一封信中警告美國政府，空氣中的氣膠也能傳播新冠病毒，我們需要為此擔心嗎？



Charles Béguelin：氣膠能在空氣中懸浮一段時間，並能傳染某些疾病，比如肺結核，這是已知的。



新冠病毒是否也能通過這種途徑傳染，目前還不明確。如果真是這種情況，通過氣膠造成傳染的可能性也不是很大，在戶外不存在這種危險。



swissinfo.ch：在封閉的空間呢？



Charles Béguelin：如果我們在醫院為病人插管、處理其他呼吸道問題，或者給病人做胃鏡，會有氣膠在室內散佈，這時候醫護人員就要做好防護。



其他情況下，通過氣膠感染的機率很小，在醫院內的可能性都不大，其他地方就更小了。



就像我提到過的，保持兩米距離，不但不用害怕飛沫，也不用擔心氣膠感染。



swissinfo.ch：通過食品傳染的可能性有多大？比如我買一個青椒，而之前一個感染者曾拿過這個青椒、又放回去了？



Charles Béguelin：我不能說完全不可能，但是機率相當小。



我們知道有一種所謂的“污染感染”，根據最新調查，新冠病毒能在不同材料的表面存活數小時。而這些病毒並不是活著的病毒，而只是檢驗到它們的DNA而已，至於這意味著什麼、是否有傳染的可能性，目前都還不清楚。

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swissinfo.ch：許多國家都經歷過醫護人員被感染的現象，比爾中心醫院情況如何？

Charles Béguelin：有些醫院之所以出現這種情況，是因為初期醫護人員未做好防護工作。另一個原因是，醫護人員不僅要與病人近距離接觸，相互之間也無法保持安全距離。



另外一點就是，醫護人員做檢測的機率比普通人高得多，一些普通人感染了新冠病毒，自己根本就不知道。



如果有人咳嗽，會被告知待在家裡；而如果我咳嗽，我必須立刻接受檢測，以免傳染給病人和同事。



我們醫院也有少數幾位工作人員測試出新冠病毒陽性，但都不是在醫院內部感染的。



在我們醫院，醫護人員感染的風險要比公共場合不注意社交距離帶來的風險小得多。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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