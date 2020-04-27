瑞士将启动一项名为“冠状病毒免疫”的全国性研究，从而提供关于瑞士境内不同区域、不同特定人群中抗体携带者人数的可靠数据，以及他们对2019冠状病毒病具备的免疫力强弱和免疫持续时间。 (Keystone / Narendra Shrestha)

瑞士日内瓦州所进行的一项血清抗体检测初步评估结果显示，估测日内瓦州已有超过5%的常住居民，即2.7万人可能已感染了新冠病毒。该州感染规模虽超过官方统计的确诊病例数据，然而却低于研究人员此前期望实现“群体免疫”的人口感染预估比例。



日内瓦大学附属医院(Geneva University Hospital)于4月22日公布的研究成果，是基于4月6日至4月17日期间从该州760位居民体内采集的血液样本进行测试所得出的结论。血清学检测，是检验人体血液中针对特定病原体的抗体-即免疫球蛋白G的检测方法。该检测证实，接受检测者的血液中存在抗体；不过研究人员也提出警示，这并不能说明此人是否已经对新冠病毒具备了免疫力。



根据采集到的样本，研究人员估计，截至4月17日，日内瓦州约50万常住人口中，5.5%的居民抗体呈阳性，这意味着，该州有2.7万人或已感染新冠病毒。这一感染数据远超过瑞士官方对日内瓦州确诊病例的判断，截至4月23日，日内瓦州确诊新冠病毒感染病例仅约为4900例。而日内瓦州自疫情暴发以来，一直都是瑞士新冠病毒疫情重灾区。

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部分专家表示，这距离他们此前所期待的、通过很大比例的人口(70%以上)对传染具备抵抗力、从而让其他没有免疫力的个体因此受到保护而不被感染，最终实现“群体免疫”的目标相去甚远。



“目前已经出现的情况是，感染者的比例比预估的要低，”日内瓦大学附属医院的病毒学家伊莎贝拉·埃克勒(Isabella Eckerle)在接受瑞士德语电视台SRF采访(德)外部链接时表示。



院方在新闻通稿中表示，此次的研究结果表明，该医院的血清抗体检测平台，能够在患者出现相关症状之后的20天以内，可靠地判断并确认该患者是否感染2019冠状病毒病。



瑞士制药公司罗氏(Roche)已宣布将于5月正式推出旗下的抗体检测。在4月22日接受路透社采访(英)外部链接时，罗氏首席执行官塞文林·施瓦恩(Severin Schwan)警示民众：目前在市面上流通的、宣称能告知消费者自己是否已感染上新冠病毒的部分检测工具和方法，实属“祸端”。他对记者称：“那些检测要么一无是处，毫无价值可言，要么效果甚微。”

大规模研究



由瑞士12所高校所组成的联盟-“瑞士公共卫生学院”(Swiss School of Public Health，英)外部链接已于4月23日宣布启动一项名为“冠状病毒免疫”(Corona Immunitas)的全国性研究，以期对具有针对性抵御新冠病毒有效抗体的人在瑞士总体人口中所占比例作出评估。



这项为期6个月的研究项目，将邀请2.5万名瑞士居民参与血清抗体检测。其目的是提供关于瑞士境内不同区域、不同特定人群中抗体携带者人数的可靠数据，以及他们对2019冠状病毒病具备的免疫力强弱和免疫持续时间。





Keystone-SDA/jdp

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