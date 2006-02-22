此内容发布于2006年2月22日 上午9:31 最后更新 - 2006年2月22日 -09:31

第73届日内瓦汽车展览中被展出的新欧宝威达(Opel Vectra)涡轮机。 (Keystone)

以前马达并不能将蕴藏其内的所有能量转换成动力使用。100年前，一位瑞士人发明了涡轮机，克服了马达的不足，这一发明被称之为一项有成果的重大发明。

今年一辆带有新型涡轮装置的保时捷轿车即将问世，瑞士的涡轮技术由此被推向新的高度。

1905年，一位瑞士工程师在德国得到了一项名为“装有压缩机、活塞式发动机及涡轮机的内燃机装置” 的专利，当时对专利局来说这还是一个非常复杂的定义。今天这一装置在汽车、轮船和航空工业中被称作：“涡轮增压器”。



Alfred Büchi的这一发明，如今已有整整100年的历史了，而且在当今充满移动的世界中意义也变得越来越大。汽车制造技术的先锋们就已明确地认识到，内燃机只能将三分之二的能量变成可用的有用功力。而余下的则随废气被排出。



Alfred Büchi一直在思考关于能源流失的问题。他在马达的废气流中安装了一个小小的涡轮机，这个高速转动的涡轮机与一个空气压缩机连接，高强的压力使压缩机将马达中的内燃气体压出。



这一过程使气缸中的气体增多，马达因此能够以同样的气体排量生产出更多的能量，而不需要再多的燃料。能量就这样得到了平衡，Alfred Büchi的涡轮增压器也由此而诞生了。

涡轮机的缓慢发展过程

当1905年11月Alfred Büchi为他的涡轮增压器申请专利时，他既没有一个固定的工厂，也没有任何燃料将他的这一发明迅速投入成批量生产。从发明到变成现代涡轮机经历了一段艰辛的历程。



1956年战争结束后，这项来自瑞士的新技术，被飞机制造商Lockheed运用于当时的新型飞机Super Constellation上。



而汽车工业对这种涡轮机的成批量生产所需要的时间要更长一些。当时出现了所谓的涡轮机漏洞：安装上涡轮机的马达在发动时反应非常迟缓，原因是冲孔压力过小。

冲孔压力

技术工作人员们对Alfred Büchi的发明进行了进一步刻苦地钻研。1959年10月这位瑞士伟大的发明家与世长辞了。涡轮机技术在马达上的运用在20世纪60年代初期取得了进展。美国汽车制造商将带有Jetfire马达及废气涡轮机的Pontiac F85型号汽车推上市场。



同时Chevrolet Corvair Monza汽车用上了一种空气冷却六缸发动机并将一个由新型废气涡轮增压机控制的发动机的功力提高到了150马力。因为这种涡轮增压马达不便于公众使用，后来被转换为跑车马达。



今天涡轮机已经普遍用于汽车制造业之中，宝马(BMW)、保时捷(Porsche)和奔驰(Mercedes-Benz)公司都为Alfred Büchi发明的涡轮机的发展给以了极大的协助。

涡轮机的最新一代产品

保时捷公司推出涡轮911号产品，将这一100年前发明的涡轮技术推向了新的高度。这种新型汽车将于2006年上市。在这种快速型汽车的尾部装有一个被涡轮增压的450马力的汽油机。可高达1000摄氏度的废气一向是汽车技术上一个不可逾越的鸿沟。保时捷利用宇宙技术中的特殊材料解决了这一问题。



swissinfo, Erwin Dettling

相关信息 瑞士的新发明可通过在联邦精神财富机构注册专利而受到保护。



注册专利的新发明数量由1990年的1686项上升到2001年的2713项。 信息框结尾

数据资料 1879年发明家Alfred Büchi出生于温特图尔

1959年在温特图尔逝世

1899 - 1903完在苏黎世完成机械工程师学业

1903 - 1907在比利时和英国担任工程师

1909 - 1926就职于Sulzer

1926 - 1935担任瑞士火车及机械厂厂长

自1935开办了自己的工程师公司

1939 - 1943担任国家独立党派议员。 信息框结尾

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