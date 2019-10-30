生物质经过热解后会产生一种可用作农业肥料的生物碳。 (IWB)

巴塞尔城市工业管理办公室(IWB)将在Kleinhüningen地区建设一座热解厂。这家工厂将把有机废物变成热源和肥料，而且每年可以从大气中抽去1500吨二氧化碳！

1500吨二氧化碳什么概念？我们作一比较：从日内瓦到纽约的往返飞行会制造出2吨二氧化碳-也就是说这座热解厂一年消解的二氧化碳相当于750次长途往返飞行。巴塞尔城市工业管理办公室向媒体透露，热解厂消耗的能源是无用的生物质(即植物垃圾)。为了防止明火燃烧，这些生物质将在无氧环境下被加热。

由此产生的热量将被输入城市供暖系统，能够满足平均300户人家(2.7 GWh热量)的供暖。热解工厂还将出产一种土壤改良剂“生物炭”(biochar)-其优点是，它可以将二氧化碳储备在土壤中。巴塞尔城市工业管理办公室预计热解厂每年的生物炭产量为570吨。

“有利于气候”

“这座未来型的热解工厂，不仅保证我们无碳制造热能，而且甚至有利于气候，”城市工业管理办公室负责人之一Peter Baumstark强调说，整个生产过程不仅解决了绿色生物垃圾的处理，而且给农业也提供了便利。

热解厂的建设将在今年展开，工厂预计于明年冬天投入生产。项目投资金额在5百万瑞郎左右。而巴塞尔城市工业管理办公室由此成为首个投资建设热解厂的瑞士能源供应商。

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