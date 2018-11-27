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试点项目 瑞士各火车站将实施新的禁烟规范

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Smoking on a Swiss train platform

瑞士自2005年起便禁止在列车车厢内吸烟。各火车站建筑物内部虽已为无烟区，但允许乘客在站台上抽烟。

(© Ti-Press)

瑞士公共交通联合会(UTP)上周五宣布，经过一个阶段的试行，从明年61日起瑞士各火车站将进一步限制吸烟，每个站台上最多指定两个吸烟区。

公交联合会在新闻稿(多语)外部链接中表示，这一变化应能改善空气质量，同时降低各火车站的清洁费用。它还补充说，新规定的实施细节将在未来几个月出台。

过去的一年当中，公交联合会与瑞士交通部、瑞士联邦铁路公司(SBB)和雷蒂亚铁路公司(Rhaetian Railway)携手合作，在六个火车站上试行从站内全面禁烟到设置吸烟区或吸烟室等的各种禁烟规则。

他们所做的调研发现，吸烟造成的各种不便-尤其是烟雾和烟蒂-严重影响了人们在瑞士火车站的候车体验，还造成了更高的清洁费用。

跟其他欧洲国家相比，瑞士火车站对吸烟的规定极其宽松。英国、法国、意大利、奥地利、荷兰、比利时和西班牙等国严禁在火车站吸烟，而在德国和挪威，吸烟者只能在指定区域排解烟瘾。

瑞士自2005年起便禁止在列车车厢内吸烟。各火车站建筑内部虽早已成为无烟区，但目前仍允许乘客在站台上抽烟。

试点项目 瑞士火车站试行“禁烟令”

日前，瑞士六个火车站已正式进入为期12个月之久的“禁烟令”测试阶段。瑞士联邦铁路(Swiss Federal Railways)正考虑在全国范围内实现火车站全面“无烟化”。

Keystone SDA/cl

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