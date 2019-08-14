该研发项目负责人Matthieu Rüegg. (EPFL/Murielle Gerber)

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的科研人员现已研发出一款能在体内释放止痛剂，且可自行生物降解的微型电路。



据洛桑联邦理工学院介绍(英、法)外部链接，对安装有矫形假肢的病患而言，该植入装置能有效减少术后剧烈疼痛和不适，而且无需采取额外的手术将其清除。

据科研人员称，接受矫形义肢安装手术的病患，往往会在术后经历一段时间的剧烈疼痛。为了帮助患者缓解术后疼痛，通常情况下，医生采取的做法是在手术期间，就往病人的身体组织内注射止痛药。而当止痛药的药效在术后一两天以内逐渐减弱乃至消失时，患者便会再度通过置于靠近脊柱的导管，被输入吗啡进一步止痛。然而，导管给病人的感觉往往并不怎么舒适，而且吗啡药剂会慢慢扩散至全身，从而波及所有器官。



而新研发的可生物降解微型装置电路，能放置在体内特定位置。此外，这款由镁制成的微型植入电路，可从人体外部通过无线方式来加热，从而释放止痛剂。



研究人员的终极目标，是实现谐振器与装有止痛药的填充胶囊的对接，进而在手术期间就把两者植入到身体组织中。当自患者体外发射的电磁场把胶囊膜熔化后，胶囊内填塞的止痛药就会被释放出来。



不过截至目前，这项创新还未真正成熟到可直接应用于手术阶段。担任该研发项目负责人的在读博士生Matthieu Rüegg表示：“我们还需要设法让谐振器和最终设备合而为一，并且证明，它(即最终设备)完全能够做到在体内释放药物。”

瑞士资讯swissinfo.ch/jc

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