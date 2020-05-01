此内容发布于2020年5月1日 上午11:30

瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)五一劳动节来到纳沙泰尔的一间养老院看望老人们，并与工作人员交流。

(sda-ats)

在130年瑞士工会历史上，瑞士首次在5月1日劳动节这一天不举行游行。为了适应抗疫措施瑞士工会和社会民主党将五一活动转向网络。

瑞士工会(SGB)事先通告，2020年5月1日下午13:00开始，从苏黎世人民会堂(Volkshaus)直播演讲和讨论，今年五一劳动节打出的口号是“团结，从未像现在这样重要”(Solidarität. Jetzt erst recht)，这句口号将写在传统的巨大五一横幅上，挂在阳台上。



另外一个网络之外的活动是，苏黎世工会成员和左翼人士11:00在阳台上“为工资喧哗”(Lärm für unsere Löhne)。



直播中将有瑞士工会名人的讲话，如瑞士总工会主席Pierre-Yves Maillard、Unia工会主席Vania Alleva，来自党派的代表有社会民主党副主席Ada Marra和绿党主席Regula Rytz等。



正如每年5月1日，瑞士邀请国外嘉宾前来参加五一活动，今年来的是德国左派人士Gregor Gysi和德国社会民主党副主席Kevin Kühnert。法国工会总秘书Philippe Martinez也前来助阵。



在全天的15个直播研讨会上，全部题目都围绕目前的形势，比如关于新冠疫情期间的护理人员和送货员的状况等。此外原计划50个游行的参与者利用视频参与发言。



社会民主党派人士-联邦内务部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)也会发表五一讲话。



而同党派的瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎在五一前一天，来到纳沙泰尔的一家养老院，在那里她与护理人员交谈，询问他们的工作条件。



索马鲁嘎每年劳动节都会走访一个企业，去年她前往弗里堡的一家托儿所，之前还去过建筑工地。



sda-ats/swissinfo.ch/xy

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