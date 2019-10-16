瑞士83.7岁的人口平均预期寿命在欧洲名列前茅。 (© Keystone / Gaetan Bally)

整体来看，瑞士55岁以上人群中，四分之三的人认为自己身体健康。但是这一比例随着社会阶层及受教育程度的不同而有所变化：在拥有高等学历的中老年人群中，健康者的比例大于低学历人群。

受教育水平越高，自认为身体状况良好的比率就越高。在全部55岁及以上瑞士成年受访者中：59％拥有义务教育文凭(初中毕业)的人认为自己健康状况良好。在拥有高中或大学文凭的人群中，这一比例则分别为76％和84％。以上数据来自瑞士联邦统计局10月14日公布的一项统计结果(多语)外部链接。

尽管健康者比例会随着年龄的增长而下降，但是上述人群之间的比例差异则不会随着年龄的增长而减小。相比其他同龄人群，55岁及以上的高学历人口寻求社会支持的意识比较强，他们自感精力更加旺盛，也比较能够掌控生活。此外，这一人群更加注重健康的饮食及充足的运动量。他们当中的吸烟者比例也较低。

女人更健康

而相对于男性，女性的健康意识普遍较高。55岁及以上拥有高等学历的女性受访者中，每天摄入5种水果的人群比例(42%)是仅有义务教育文凭者(19%)的2倍；前者比后者更爱运动，超重风险(8%)也仅为后者(22%)的三分之一。

联邦统计局的数据显示，55岁及以上受过高等教育的瑞士女性比其他同龄女性更能迎接生活挑战。这一差异在男性中则不存在。

男性饮酒风险

高学历中老年瑞士男性酒精成瘾的比例(5%)低于低学历男性(11%)，前者的超重人士比例(12%)也只是后者(22%)的二分之一。

此外，虽说在55-64年龄段中，高学历男性烟民的比例(24%)低于低学历人群(40%)，但是一旦吸烟，他们戒烟的意愿却也低于低学历男性。



Keystone-SDA/jdp

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