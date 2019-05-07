此内容发布于2019年5月7日 下午1:15

瑞士药品监管局督促公众，尤其要谨防在网上购买存在严重质量缺陷并危及自身健康的假冒伪劣药品。

(Swissmedic)

回溯2018年，瑞士联邦海关管理局(Swiss Federal Customs Administration)共检获3203批非法进口药品，与2017年经查获扣押的1060批相比陡增两倍之多。



据瑞士负责药品批准和监管的政府机构-瑞士药品监管局(Swissmedic)5月2日发表声明(多语)外部链接称，勃起兴奋剂(即壮阳药)依然位居瑞士非法进口药物类别的榜首。



声明中还提及，按照药品类别，安眠药、减肥药、毛发生长剂分别位列瑞士非法进口药物种类的第二至第四把交椅。



与2017年情况类似，绝大部分流入瑞士的非法进口药品源自印度(42%)，东欧 (32%)和亚洲(主要是新加坡，17.5%)则分别位列第二和第三位非法药品进口国。



去年非法进口药物起获收缴量急遽增多，部分原因是源于不同行政管理部门并肩作战，达成更紧密的合作，以及联邦海关管理局与瑞士药品监管局之间简化了工作流程。



据瑞士通讯社介绍，通过互联网以及暗网渠道、在无需提供配药师处方的情况下非法兜售的强效抗焦虑处方药物赞安诺(Xanax)大量进口至瑞士，实在令人堪忧。这种药物的活性成分阿普唑仑(alprazolam，又名佳静安定)，属需受药物管制的苯二氮卓类药品成分。近年来，本用来治疗焦虑症或恐慌症的精神治疗药物赞安诺，却作为一种消遣性药物与减压的“工具”而越来越多地被滥用。



去年，瑞士药品监管局与海关从柬埔寨、匈牙利以及其他国家共查获15批非法进口赞安诺。而自原始配制剂生产商处获取的信息显示，逾95%非法出售的赞安诺制剂为假冒伪劣药品。



瑞士药品监管局督促公众，尤其要谨防在网上购买存在严重质量缺陷并危及自身健康的假冒伪劣药品。

Keystone SDA/sb

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