Norbert Valley于4月11日在纳沙泰尔。 (© Keystone / Jean-christophe Bott)

4月11日，纳沙泰尔的法庭里举行了一场听证会。一名瑞士牧师去年因收容寻求庇护被拒人士而被罚款，因此他提出了上诉，本次听证会对这一上诉进行审查。

Norbert Valley是瑞士东部城镇勒洛克(Le Locle)的一名牧师。他因帮助了一名寻求庇护被拒的多哥籍男子，而于2018年8月收到了1000瑞郎的罚单。

该案件获得了各种权利团体的关注和支持。Valley拒绝支付罚款，4月11日纳沙泰尔的检察官聆听了他的上诉请求。

检察官表示，相关决定将在三到四周内作出。Valley表示，就他而言，如果在瑞士上诉失败，他愿意将此案提交给位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院。

国际特赫组织以及其它团体一起在纳沙泰尔支持了Valley和其他同样因收容寻求庇护者而被起诉的人。

国际特赫组织发言人向Keystone-SDA通讯社表示：“将一种团结行为定为犯罪是荒谬的。不幸的是，这并不是单次案例，而是欧洲一系列此类案例中的代表之一。这些案例中，政府滥用反人口贩卖法律条例，给团结行为定罪。”



人道主义vs谋取利益

如果是出于正直(而非谋财)而对非法移民给予帮助，一些欧洲国家不会提出起诉；但是在瑞士，自2008年以来，这种情况一直被不加区分地认定为违法行为。

有些案例也曾引起媒体的关注，例如在2017年，一名提契诺州政界人士(英)外部链接因为帮助非法移民从意大利进入瑞士而被定罪。但是大部分案件都如昙花一现，并未引起关注。

根据联邦统计局的统计，仅在2017年就有785人因协助非法移民而被定罪。不过，其中有多少人是出于人道主义、多少人是出于谋求钱财，这一数字并未对此进行区分。

Green Lisa Mazzone提出了一项议会倡议，建议更改立法，不再起诉那些纯粹出于利他动机的人。

Keystone-SDA/dos+Marie Vuilleumier

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