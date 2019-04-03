疫苗，打还是不打？就这一议题的争议，在瑞士日渐激烈。 (Keystone / A4642/_lukas Schulze)

瑞士有些家长故意不让自己的孩子接种疫苗，因而导致某些疾病难以得到彻底灭绝。他们到底是出于什么目的呢？

2月初，瑞士的斯坦纳学校(Steinerschule)爆发了麻疹疫情。当地政府禁止60名没有注射麻疹疫苗的孩子继续上课，以免疫情蔓延。



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这并非斯坦纳学校第一次成为麻疹疫情的发源地(德)外部链接。一位联邦卫生部的发言人向瑞士媒体指出(德)外部链接，这样的频繁爆发在斯坦纳学校并非偶然。该校是依照鲁道夫·斯坦纳(Rudolf Steiner，1861–1925，德)外部链接的理论建立的沃尔多夫式(Waldorf)学校。斯坦纳学校有不少家长对注射疫苗心存怀疑(德)外部链接。

疾病是成长的机会

为了更好地理解，为什么会有越来越多的斯坦纳学校的孩子未被注射麻疹疫苗，我们不妨先来问一问人智学的医务工作者(虽然并非所有斯坦纳学校的学生家长都信奉人智学，德外部链接)。人智学Arlesheim诊所(德)外部链接的青少年专科医生Bernhard Wingeier说，在人智学中，人被普遍认为仅仅是一种物理性的实体。

这样一种对人的认知，对人智医学，特别是人与疾病的关系产生了影响：“我们相信，人有自愈能力，也知道该如何激发这种能力，”Wingeier解释说：“疾病在人智医学中不仅被看作是要清除的糟糕的东西，也被视为一种人类发展的途径，特别是对儿童而言。”

这名来自瑞士施维茨州的七岁女童，曾于2003年感染麻疹，并因此饱受折磨。 (Keystone / Urs Flueeler)

人智学医生与“真正反对疫苗的人”(这点我们后面会做出进一步解释)不同，他们大多并非无条件的反对所有疫苗。Wingeier本人就推荐无论如何也要注射破伤风疫苗。而面对儿科病，他往往会因人而异地向病童家属提出建议。“在人智学中，对个性化的认知非常重要”。



个人主义与消灭疾病的目标相悖

这种人智学中的个性化对待，在瑞士普遍受到推崇，即使是在并不信奉它的群体中。“人们往往习惯心生质疑，甚至对权威机构-比如医生和政府推荐的做法提出质疑，从原则上说，这是我们所处的后现代时代和个性化医学的表现，”Philip Tarr表示。他在巴塞尔乡村半州州立医院担任副主任医师，同时领导着国家级研究项目-“瑞士对疫苗持怀疑态度的父母和医生”。

问题是：这类个性化治疗与世界卫生组织消灭某种疾病-例如麻疹-的目标相互抵触。世卫组织宣称，疫苗反对者已成为全球面临的威胁之一。

另一个问题便是：不注射疫苗的人，会对那些因自身原因无法注射疫苗的人造成威胁，譬如婴儿、孕妇或者疫苗注射失败的人。2018年，在瑞士就有一位注射过疫苗的男性最终却因麻疹而死，原因是他的免疫系统因化疗影响而受到了抑制。这种坚持不注射疫苗的“个人主义”，也与为了他人免遭感染而主动接种疫苗的“集体主义”原则相悖。

他们是谁，为什么？

您一定会提出这个问题：什么样的父母会不让自己的孩子打预防针？究竟出于什么原因？一项调查(德)外部链接显示，德国富裕地区的疫苗接种率特别低。

瑞士也出现了类似的现象：“我们可以确定，就连有些接受过良好教育的家长也不愿让自己的孩子接种疫苗，”联邦卫生局疫苗推荐科科长Mark Witschi说。不接受疫苗，俨然演变成了一种在富裕阶层家长中极其普遍的现象。特别是在密传学说信仰者、替代疗法信仰者和浪漫自然主义者中，对(部分)疫苗持否定态度的比较普遍。

瑞士人口中，仅有1%-3%是疫苗的完全反对者，他们不断地就医药工业和所谓的疫苗危害(德)外部链接发出警告。“市民中针对疫苗的看法非常多样，有人关注疫苗的安全、疫苗添加物的安全性，有人则认为ʹ自然的ʹ生命进程更好，还有人认为，自然获得的免疫力，要比通过疫苗而激发的免疫力好，”研究人员Tarr说。



瑞士各州的疫苗接种率参差不齐。这不仅是因为市民对疫苗的态度不同-保守的德语区居民比法语区和意大利语区的人更倾向于持质疑态度；而学校规定在校生必须打疫苗的州，接种率会比较高。

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Witschi提到，还有许多瑞士人只是简单地忽视了疫苗的问题。其他一些人则认为，就某种疾病-譬如麻疹而接种疫苗，毫无必要。



强制性疫苗在瑞士不可想象

在瑞士，接打疫苗并非强制性的。瑞士并未计划像意大利、法国和美国一样，将疫苗接种列为公民义务。瑞士的政治结构也几乎不允许像德国一样，采取相应的强行推行措施。“宪法所赋予瑞士人民的自由，让他们有最重要的理由来反对强制接种疫苗，”现代医疗学专家Tarr也这样说。



(翻译：宋婷)

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