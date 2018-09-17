此内容发布于2018年9月17日 下午4:00 最后更新 - 2018年9月17日 -16:00

今夏，挑战瑞士马特洪峰的登山者中，有10人遇难身亡。 (KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD)

瑞士阿尔卑斯俱乐部(SAC)的中期数据显示：2018年上半年，在瑞士阿尔卑斯山脉发生的致命事故数量是去年同期的2倍。

《新苏黎世报》(NZZ am Sonntag)9月16日撰文提到，在本年度前6个月里，有80人在瑞士阿尔卑斯山区从事攀登或滑雪运动时死于事故。该数字达到21世纪前所未有之高。

2017年同期，瑞士高山事故死亡人数为38人，而各年平均值约为45人。

夏季气温尤为适合高海拔攀登，大多数致命的登山事故通常也发生在7、8月间。2018年，瑞士创下高温纪录，高山事故也如此。今夏，仅在采尔马特附近的马特洪峰一地，就有10名登山者命丧悬崖。

今年登山者死亡人数的激增有诸多原因。包括5月在Arolla发生的事故在内，几起严重致命灾难归咎于由于积雪高度异常而引起的多次雪崩。专家指出，上山冒险的人有时会高估自己的能力，因此导致携带装备不宜，或者准备不足的情况。

《新苏黎世报》(NZZ am Sonntag)/sb

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