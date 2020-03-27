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卫生隐患 数百家瑞士餐馆存在严重卫生问题

close-up of someone eating a sandwich

您想尝尝带病菌的那一面面包的滋味吗？

(Keystone / Andy Rain)

近年来，瑞士卫生条件恶劣、或严重威胁公众健康的餐馆及快餐店数量出现大幅增长。

据瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)报道，回溯前年，瑞士消费者就餐馆和小吃店食品卫生问题提交至联邦的投诉，累计达798项。此前，每年联邦受理的相关申诉仅为560项。而面对《周日报》关于投诉人次激增的的问询，瑞士联邦食品安全局表示无法作出解释。

这些存在食品卫生安全隐患的餐馆，范围从临时性的土耳其烤肉路边摊，到口耳相传口碑不错的高级餐厅，不一而足。消费者反映的餐馆方违规行为，包括污秽不堪的食品加工设备、冰箱里霉变的食物、以及已被严重污染却依然供顾客享用的食材。

据《周日报》报道，四成左右的投诉都涉及具体的卫生隐患。2018年，瑞士所有州的相关部门对各自管辖区域内的餐馆及酒店厨房进行的检查总计达25'942次。除提交刑事起诉外，各州相关部门还向违规餐饮从业者发出总计4429次警告。

尽管如此，依据瑞士法律，涉及餐馆身份特征的相关信息，属不予公开的信息。

超市里的老鼠

今年2月初，在一段网上流传的视频中，数只老鼠于夜间在某家超市里蹿跳横行，不仅撞翻了鸡蛋盒，还大肆噬咬管装蛋黄酱。

虽然目前还很难说瑞士城市里的下水道和排水沟中具体”潜伏“着多少只老鼠，不过专家们表示，近几个月以来，老鼠数量明显有所增加。

事实检验 瑞士已经被老鼠占领了吗？

在纽约、巴黎、北京这样的大城市，如果在街上看到大老鼠应该不足为奇，瑞士因为城市小又干净，所以大老鼠在这里并不多见，然而现在瑞士大老鼠的数量在与日俱增。

SonntagsZeitung/sm

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