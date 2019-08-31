(swissinfo)

为铭记第二次世界大战爆发80周年，我们特地翻阅尘封多年的旧日档案，以期亲眼见证瑞士资讯的前辈们是如何报道发生在1939年9月那些惊心动魄的历史事件的。



瑞士资讯的前身是瑞士短波服务，彼时，短波服务借助无线电信号将资讯传达给听众。遗憾的是，录自1939年8月和9月广播节目的音频资料已悄然湮没在我们浩瀚的卷宗中，未能得以保存至今日。不过，我们找到了当时用德语、法语和英语播报的广播节目文稿，其中部分是手抄本。



以下便是80年前我们的前辈宣布第二次世界大战爆发的广播英语版本：

"你好，瑞士报道 女士们，先生们，

自上次世界大战爆发迄今，已时隔25年，而现如今，新的世界大战业已拉开帷幕。与瑞士一境之隔的两大邻国-法国和德国，再度遭到破坏。

瑞士，这个置身于欧洲大陆腹地、秉持和平的小国，现声明自身中立的绝对性决策。瑞士切实履行自身使命，以守护衔接德国与诸多地中海国家、西欧地区与多瑙河流域的隘口要塞。"

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随后，播报员宣读了瑞士政府面对各方冲突局势所发表的中立宣言，并补充强调瑞士将承诺捍卫自身国家主权。

"覆盖于边境地区的兵力以及全军之师现已陆续调动及部署完毕。始于9月2日周六的全国总动员，业已在次日-即9月3日星期日午间收尾。"

信息框结尾

那段广播节目最终以这样一段声明落幕：“在任何情势下，瑞士都有能力，并誓将捍卫自身中立立场。”这份手写广播文稿的笔迹，越到文末就变得愈发潦草不清，辨认难度也越大。如有兴趣，您可以点击此处下载完整版外部链接。



一纸注释显示，这段广播播出的具体日期是1939年9月6日，正值德军发起“闪电式进攻”入侵波兰的5天之后。至于瑞士针对二战爆发的广播为何姗姗来迟，原因迄今为止还尚属未知。



和今天截然不同的是，由我们的前辈制作的短波无线电广播节目在播出前，均需审查员进行编辑修订，此举是为了(节目)能表达出官方立场。在当时那个年代，短波广播是政府与移居海外的瑞士公民保持联络，并向全世界其他国家和地区表明立场的首选途径。



彼时，瑞士短波服务因提供相对中立的战时资讯，从而被证实在广泛的受众群体中颇受欢迎。



现如今，旧日尘封档案已悉数实现数字化处理，以供研究人员及公众通过在线数据库(多语)外部链接检索查阅。



近年来，瑞士资讯采编团队广泛关注并深入聚焦瑞士在第二次世界大战中所扮演的复杂角色。下列我们近期刊发的部分文章，或许您有兴趣延伸阅读：



存档文件资料(英)外部链接显示，瑞士政府在边境地区对穷途末路、心如死灰的犹太人所采取的拒之门外、拒绝接纳政策，在当时引发争议如潮，远远未能得到国内民众广泛认同。



第二次世界大战期间，瑞士曾屡次遭遇盟军战斗机误炸(英)外部链接。战时，累计逾250架战斗机活在瑞士坠毁，或在瑞士领土内紧急着陆。



瑞士军方平均每年所出售的其不再需要的产业多达20处。瑞士法语广播电视台RTS通过镜头让我们得以一窥一处待售的战时地下防御工事。



下方的图集和图注，概述了瑞士短波服务在全球冲突初期以及整个战期是如何报道第二次世界大战的。



第二次世界大战 瑞士之声 在第二次世界大战期间，广播是瑞士巩固与侨民联系的重要途径。而短波服务处(SOC)的目的在于解释瑞士的对外立场，有时甚至还需要加以辩护。 ...

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