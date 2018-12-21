鼓励生育：生一个孩子政府补助3000瑞郎。 (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

瑞士意大利语区提契诺州是瑞士生育率最低的地区，一项国家生育补助计划应该帮助这个州解决这一问题：从2019年1月1日起，生一个孩子会得到政府补助3000瑞郎(约2万元人民币)。



大约十年前，提契诺州每年尚有约3000名小贝贝出生，而今年却只降生了2600名新生儿，下降的数字如此之高，在瑞士范围内打破了纪录。



提契诺州坐不住了，准备拿出鼓励生育措施。从明年1月1日开始，该州将启动一个鼓励生育的奖金计划：生一个孩子或领养一个未成年儿童得到3000瑞郎的奖励。当然这一奖励也是有前提条件的，也就是说，只针对年收入不足11万瑞郎的家庭，提契诺政府卫生负责人Paolo Betraminelli对瑞士电视台说。

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他表示，政府的这一“一次性补贴”措施，是为了给年轻家庭创造一个好的育儿初始条件。“孩子带来的不应该是负担，应该是喜悦。”



鼓励生育措施在瑞士很普遍



提契诺州的这一鼓励生育计划在瑞士已有先例。卢塞恩、乌里、施维茨、弗里堡、纳沙泰尔或汝拉州，生一个孩子会得到1000-1500瑞郎的补贴。而沃州、瓦莱州和日内瓦州更为大方一些，每个新生儿或收养的孩子能得到3000瑞郎。



瑞士其他州没有特殊的生育奖金，全瑞士家长每月得到的子女补助也各不相同。

swissinfo.ch/sb及瑞士电视台SRF

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