在瑞士的26個州中，有20個州要求針灸師具備執業資格。

(Thomas Fredberg/science Photo Library)

輔助療法曾經在醫療系統中一直被邊緣化，如今公眾對輔助藥物的需求不斷增長，導致監管變得更加嚴格，以排除無效療法並提高患者安全性。這是反覆嘗試的結果。



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早在新冠肺炎疫情成為到處都在談論的話題之前，瑞士中部琉森州政府就已著手修訂其衛生法。 (瑞士26個州負責管轄各自內部的衛生事務，這往往意味著瑞士全國的衛生政策缺乏統一性)。



3月初，最新提出的琉森衛生法草案有一項主要目的：為順勢療法、阿育吠陀、中醫和歐洲傳統醫學領域的替代療法從業人員引入執業資格認證制度。



“這些療法對民眾健康構成一定的風險。隨著執業資格要求生效，琉森州希望確保只有具備相應最低專業技能的人員才能執業。”琉森州衛生部的亞歷山大·杜斯(Alexander Duss)告訴瑞士資訊swissinfo.ch。



其實這些要求以前存在過，但隨後被撤銷。 2006年，琉森州決定取消替代療法醫生的執業資格要求。琉森州衛生部負責人漢斯珀特·沃格勒(Hanspeter Vogler)表示，當時政府需要通過太多不同的課程來驗證專業人員的執業資格。



最終，由於無法保證該行業從業人員水準的一致性，琉森州決定由患者自己決定他們選擇的治療專家是否可靠。



回歸主流

由於瑞士實行直接民主制，2009年這一切都發生了變化。那年，三分之二的瑞士公民投票贊成將替代療法列入憲法中規定的醫保可報銷服務清單。替代療法最初於1999年被列入清單，但後來由於國家醫療成本上升，2005年政府將其從名單中剔除，理由是本療法不符合療效、成本效益和適用性標準。



經過2009年的投票，五種替代療法(順勢療法、整體療法、植物療法和神經療法以及傳統中醫療法)被納入基本醫療保險計劃(所有瑞士居民強制保險)，但前提是必須由經過認證的醫生提供治療。此舉幫助替代療法重返主流醫學領域。政府再也無法忽視它，因為它會再次佔據部分國家醫療衛生支出。



因此，他們開始著手設計針對非醫生從業人員的全國標準化考試，考試合格者將獲得聯邦文憑。從2015年開始，順勢療法、阿育吠陀、中醫和歐洲傳統醫學領域的自然療法從業人員均可獲得全國認可的文憑。



“統一管理是有用的，因為在補充醫保計劃下報銷治療費用時，健康保險公司總有點不情願。他們也承受著削減成本的壓力。” 瑞士阿育吠陀執業醫師及治療師職業協會主席弗朗茲·魯茲(Franz Rutz)表示。



聯邦文憑的引入還促使許多州(如琉森州)建立或恢復自然療法從業人員的執業資格證制度。為獲得資格證書，自然療法從業人員必須提交其個人詳細資料和聯邦文憑的副本。



機遇與挑戰



官方認證許可意味著獲得自然療法聯邦文憑的人員可以免交增值稅。他們也會被自動納入國家醫療保健職業登記名冊，並被認定為醫療保健工作者：幫他們從邊緣地帶向主流醫學領域前進了一大步。



瑞士中醫職業組織聯席主席亞歷山德拉·尼弗格爾特(Alexandra Nievergelt)表示：“有了州級執業許可後，我們被納入基礎醫療體系，比如在新冠肺炎危機期間，我們可以繼續工作。疫情期間，自然療法從業人員必須和醫生一樣遵守相同的規則和約束。



她說，執業資格證還能幫助替代療法從業者與其他醫學專業人士一起參與醫療項目，這在以前是無法實現的。



另一方面，州執業資格證制度改革使人不禁想問，那些沒有聯邦文憑並因此不具備從業資格的人該怎麼辦？



尼弗格爾特表示：“我們歡迎實施州執業資格證制度，因為這能確保只有擁有執業資格的人員才能在我們的領域工作。儘管如此，我們當然還希望確保當前的從業者能夠繼續工作。 ”



琉森州提議允許從業人員在5年內獲得聯邦文憑，但一些有數十年經驗的從業人員不太願意參加考試。關於考試的分歧也導致從業者中出現了不同的派系。例如，瑞士阿育吠陀的代表機構包括四家協會和兩所學校，主要因為從業者無法就前進的道路達成一致。



但是對於那些反對執業資格證制度的人而言，他們已經沒有翻盤的機會了，因為大趨勢已經變得有利於瑞士替代療法的標準化和一體化。在瑞士的26個州中，有20個州要求針灸師具備執業資格，有18個州要求阿育吠陀治療師具備執業資格(儘管大多數法語州都不需要執業資格認證)。



“執業資格認證能夠清楚反映從業者的素質。他們應該具有合適的教育背景，能夠做出準確的診斷並有能力進行治療。” 魯茲說。

替代療法：基礎保險和文憑

瑞士基礎保險計劃覆蓋五種替代療法(順勢療法、整體療法、植物療法和神經療法以及傳統中醫療法)。由執業醫生提供的治療才能在基礎保險計劃中報銷。

只有在患者另外加保附加保險的情況下，才可報銷所有替代療法和輔助療法的費用。但是，並非所有治療項目都被保險公司認可。

瑞士提供兩種類型的替代療法聯邦文憑。其中，自然療法從業文憑相對高級，文憑持有者可以診斷疾病並開具草藥處方。公認的自然療法包括順勢療法、中藥和歐洲傳統藥物。持有自然療法文憑的從業人員可以獲得州工作許可證。

第二類聯邦文憑頒發給輔助治療師。持有者向健康人群或輕症人群提供專業治療，比如精油按摩，但他們不能診斷疾病。政府認可的輔助療法包括瑜伽、指壓按摩、顱骶療法和優張力療法。 信息框结尾





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