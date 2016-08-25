此内容发布于2016年8月25日 下午1:21 最后更新 - 2016年8月25日 -13:21

房屋被毁，整个城镇被夷为平地。 (Keystone)

意大利中部发生的地震将三座城镇夷为平地，令至少247人丧生。作为邻国的瑞士第一时间向意大利送去了慰问与支持。

周三(8月24日)凌晨3时36分意大利发生了里氏6.2级的地震，包括罗马在内的整个意大利中部都有震感，正在熟睡的居民被长时间的摇晃惊醒，紧接着还发生了余震。这次地震的受灾地区为亚得里亚海沿岸的齐奥、翁布里亚和马尔凯几个大区。

从房屋废墟下爬出来的居民将眼前所见的景象描绘为“但丁《神曲》中的地狱”，地震使整片的建筑群倒塌，变成一堆堆的瓦砾与石块，空气中弥漫着令人窒息的烟尘与废气的腐臭味道。

(Keystone)

“城镇整个消失了，”受灾最严重的阿马特里切市市长塞尔焦·皮洛齐(Sergio Pirozzi)于周三表示。

截至周四上午，死亡人数已达到247人。然而由于时值夏季的尾声，这里还有很多度假的游客，因此死亡与失踪人数还难以确定。

同情与支持

瑞士今年的轮值总统约翰·施耐德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)向意大利总统塞尔焦·马塔雷拉(Sergio Mattarella)发去了一封慰问信。

外交部透露，外交部长迪迪尔・布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)也与意大利外交部长保罗·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)取得了联系。外交部还补充说，截止目前尚无瑞士人在地震中伤亡。

瑞士德语区电视台驻意大利通讯员菲利普·扎恩(Philipp Zahn)从受灾现场发来了报道：“救援队伍极其迅速地做出反应……红十字会与民防部门也已赶到当地。人们可以感觉到，救援进行得组织有序。”

(Keystone)

瑞士境内的各意大利协会与组织也已开始募集捐款，帮助意大利的受灾群众。Amris协会主席马里奥·特罗利(Mario Troli)告诉瑞士法语区电视台：“募集到的捐款会专门用于重建学校或养老院等项目。”

意大利侨民全球组织Com.It.Es会长格拉齐亚·特雷达纳里(Grazia Tredanari)则向法语区电视台透露：“我们正在征询各地区性协会，以确认哪些地区受灾最严重，以及我们该怎样才能提供切实地援助。”

瑞士哪里地震风险最大？

(ethz)

根据苏黎世联邦理工学院(ETHZ)瑞士地震服务处(SED)的数据，瑞士每年记录到的地震次数超过500次，不过它们的震级大多不高，因而人们没有感觉到。

该处公关主管米歇尔·马蒂(Michèle Marti)告诉瑞士免费报纸《20分钟》(20 Minuten)，平均每50-150年瑞士会发生一次里氏6级的地震。上一次是在1946年，有三人丧生，多人受伤。

瓦莱州(Valais)、巴塞尔、瑞士中部及圣加仑(St Gallen)的莱茵河谷是最可能发生地震的地区。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社

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