瑞士东部库尔(Chur)州移民服务处的欢迎海报

(Keystone)

与去年同期相比，2019年上半年从欧盟、欧洲自由贸易联盟(EFTA)及第三国来瑞士定居的人数有所下降。

联邦移民局(SEM，多语)外部链接7月23日通过网站公布，1月至6月间，共有63’333外国人来瑞士定居，这个数字较去年同期下降1.8%。其中44’321人来自欧盟或欧洲自由贸易联盟成员国，降幅为1.3%；而第三国移民人数则下降2.8%，总人数为19’012人。

与此同时，共有35’832名外国人离开瑞士，比去年同期减少3.9%。在考虑到死亡与入籍后，今年上半年的外国移民人数净增长为24’672人，下降0.8%。

半数以上的新移民(33’245人，占52.5%)是为工作目的来瑞士。同去年相比，工业、手工业与服务业等经济领域出现移民人数的增长，而从事农业领域工作的移民人数则有下滑。

家庭团聚减少

对17’701位新移民(28%)而言，家庭团聚是他们来瑞士的原因，这比去年同期下降了8.6%。在这些人当中，两成以上为瑞士公民的家庭成员。

就欧盟与欧洲自由贸易联盟成员国而言，8499位新移民-主要来自意、德、法、葡等国-是为了和家人团聚。另有9202人来自第三国，其中科索沃移民人数最多，其次分别为马其顿、巴西和印度。

今年上半年有4676名外国人前来瑞士参加培训或继续深造。此外，还有2383人取得了非工作居留许可，3064名难民则喜获留瑞身份。

据联邦移民局透露，截至今年6月底，共有大约210万名外国人在瑞士生活。其中323’384人来自意大利，308’532人来自德国、265’501人来自葡萄牙、137’514人来自法国。而瑞士的总人口目前为840万人。





Keystone-SDA/ts

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