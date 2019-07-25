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外國人數據 瑞士移民的人數出現下降

瑞士東部庫爾(Chur)州移民服務處的歡迎海報

瑞士東部庫爾(Chur)州移民服務處的歡迎海報

(Keystone)

與去年同期相比，2019年上半年從歐盟、歐洲自由貿易聯盟(EFTA)及第三國來瑞士定居的人數有所下降。

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聯邦移民局(SEM，多語)外部链接7月23日通過網站公佈，1月至6月間，共有63’333外國人來瑞士定居，這個數字較去年同期下降1.8%。其中44’321人來自歐盟或歐洲自由貿易聯盟成員國，降幅為1.3%；而第三國移民人數則下降2.8%，總人數為19’012人。

與此同時，共有35’832名外國人離開瑞士，比去年同期減少3.9%。在考慮到死亡與入籍後，今年上半年的外國移民人數淨增長為24’672人，下降0.8%。

半數以上的新移民(33’245人，佔52.5%)是為工作目的來瑞士。同去年相比，工業、手工業與服務業等經濟領域出現移民人數的增長，而從事農業領域工作的移民人數則有下滑。

家庭團聚減少

對17’701位新移民(28%)而言，家庭團聚是他們來瑞士的原因，這比去年同期下降了8.6%。在這些人當中，兩成以上為瑞士公民的家庭成員。

就歐盟與歐洲自由貿易聯盟成員國而言，8499位新移民-主要來自意、德、法、葡等國-是為了和家人團聚。另有9202人來自第三國，其中科索沃移民人數最多，其次分別為馬其頓、巴西和印度。

今年上半年有4676名外國人前來瑞士參加培訓或繼續深造。此外，還有2383人取得了非工作居留許可，3064名難民則喜獲留瑞身份。

據聯邦移民局透露，截至今年6月底，共有大約210萬名外國人在瑞士生活。其中323’384人來自意大利，308’532人來自德國、265’501人來自葡萄牙、137’514人來自法國。而瑞士的總人口目前為840萬人。

可视化数据

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Keystone-SDA/ts

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