尼古拉·格拉泰里(Nicola Gratteri)，现年61岁，自2016年起任卡坦扎罗省(Repubblica di Catanzaro)总检察官。

(Tiziana Fabi/AFP)

黑手党组织光荣会(La 'ndrangheta)在瑞士立足已有几十年。尽管与意大利紧密合作，瑞士的司法体制仍难以应对其境内的犯罪现实。在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时，身为检察官也是杂文作家的尼古拉·格拉泰里肯定地表示。

在意大利皮埃蒙特大区(Piemonte)托雷佩利切市(Torre Pellice)举办的名为“一摞书”(Una Torre di Libri，意)外部链接的文学作品节上，就黑手党组织光荣会在瑞士的出现与活动，卡坦扎罗省总检察官尼古拉·格拉泰里(意)外部链接接受了瑞士资讯swissinfo.ch记者的采访。

瑞士资讯swissinfo.ch：意大利黑手党组织光荣会在瑞士立足(意)外部链接已久：他们何时又是怎样潜入瑞士的呢？

尼古拉·格拉泰里: 至少从20世纪80年代末期，我们就发现了光荣会在瑞士的踪迹，由于雷焦卡拉布里亚(Reggio Calabria)省蒙蒂塞拉(Monticella)镇上黑帮之间的世仇，黑手党的一个家族迁居到瑞士的纳沙泰尔(Neuchâtel)。正是在那些年，我们拿到了国际调查委托书，前往瑞士进行调查，最终抓获两名逃犯，当时这令瑞士警察及其司法界都震惊不已。



“光荣会控制着欧洲80%的可卡因市场。”

引言结束

过去，瑞士也曾对黑手党的违法犯罪活动进行过审判，律师莫雷蒂(意)外部链接(Moretti)洗钱案就是其中一例，曾任律师的莫雷蒂由于洗钱金额达750亿里拉(意大利加入欧盟以前使用的旧币)被定罪。诸多调查都由意大利方面展开，您也参与了其中许多行动，比如说“英苏布里亚”(Insubria)行动以及“蓝色呼叫”(Blue call)行动。

黑手党组织光荣会、克莫拉(Camorra)或者是“我们的事业”(Cosa nostra)组织成员迁居国外是为了伪装，他们到国外不会大张旗鼓地焚烧车辆或者是开枪血洗店铺，他们逃往国外是为了躲避风头，因为欧洲没有疆域控制的文化，他们不会受到检查；黑手党势力向国外渗透的另一个原因也可能是为了贩卖可卡因，然后利用非法所得购置各种产业。

走私毒品是在瑞士的意大利黑手党组织光荣会最为猖獗的犯罪活动吗？

根据我们的调查，运到欧洲的可卡因中有80%经由光荣会之手。他们非法所得的最终归宿不是卡拉布里亚大区(Calabria)，也不是南美洲，因为哥伦比亚黑帮希望在欧洲收到付款，这样他们更感到后顾无忧。因此，欧洲和瑞士就成了一个大型超级市场，黑手党们疯狂采购、大肆挥霍。



于是乎，贩卖毒品的非法盈利用于购买枪支、投资房地产。洗钱是光荣会最为猖獗的犯罪活动之一。根据调查，黑手党并非只在提挈诺州蠢蠢欲动，在瑞士其他地区也不断“开枝散叶”，“海尔维蒂”(Helvetia)行动2014年关于图尔高州弗劳恩费尔德(Frauenfeld)黑手党窝点(意)外部链接 的调查证实了这一点。

在过去几十年中，瑞士也曾对非法洗钱进行过调查，但是完全不像电影情节那么虚张声势，对于将数百万欧元跨境带入瑞士并且存储在瑞士银行的人，瑞士方面的审查往往都是尽可能敷衍了事。



在打击光荣会以及其他犯罪组织方面，瑞士做得到位吗？您曾在过去公开表示， 相对于意大利司法体系，瑞士在打击某些犯罪-比如说黑手党问题上-更为轻描淡写。

并非只有瑞士的司法体系存在这一问题，整个欧洲也都大同小异，因为在瑞士与欧洲的司法条例中没有黑手党犯罪这一罪行。在瑞士，黑帮犯罪近乎秘密结社罪，刑期从1到5年不等，试想一下，意大利对持有涂改过的持枪证件的人就要判上同样的刑期，这不仅令人忍俊不禁。因此，对于黑手党来说，像在欧洲中心或者北欧国家一样，在瑞士进行犯罪活动更为便利，也令他们感到更为“高枕无忧”，因为这些国家的刑罚极轻，而且只有在意大利警方调查的情况下他们才有可能受到调查。

关于这点，拉梅齐亚泰尔梅(Lamezia Terme)黑手党组织杀手詹纳罗·普里奇(Gennaro Pulice，意)外部链接一案极具象征性。正如他本人在供词中所坦白的那样，通过贿赂提挈诺州的一名公务员，他拿到了长期居留许可(B证)，这样他才来到该州。

一般来说，人们都将腐败与意大利人联系到一起，但是这早已是陈词滥调。不幸的是，近几十年里，在欧洲，西方文化遭遇了强烈的道德与伦理的沦陷，腐败问题不仅令意大利受到严重影响，整个欧洲也防不胜防。意大利腐败现象比较突出，是因为意大利着手进行的调查更多，监管手段允许意大利司法警察以及法院对腐败问题“刨根问底”。



“在瑞士如同在整个欧洲一样，未来最大的黑手党组织将是阿尔巴尼亚黑手党。” 引言结束

30多年来的工作经验，您和许多国家的警方以及司法界的同仁都倾力合作过，您与瑞士同行的关系又是如何呢？



我想说，近期我们的关系改善了许多：尤其近一、两年里，瑞士政府开始意识到自己领土上存在的黑手党现象和问题。但是不幸的是，正如我们先前所说的，瑞士的司法体系并未为调查黑手党犯罪起到助力作用，这与瑞士境内的犯罪现实格格不入。



在瑞士，意大利黑帮之间或者说光荣会与其他犯罪组织-巴尔干半岛或者非洲的黑手党之间联系紧密吗？



这样说吧，在瑞士，意大利黑手党组织光荣会的势力很大，但是，我预见，正如在整个欧洲一样，在瑞士联邦，未来的黑社会将是阿尔巴尼亚黑手党的天下。在阿尔巴尼亚，腐败极其严重，一些犯罪集团势力很大，无人敢于抵制，这些犯罪团伙利用金钱买通司法，不断垄断欧洲的可卡因市场。如今，阿尔巴尼亚黑手党在荷兰十分活跃，然而在南美他们也与光荣会紧密勾结。



尼古拉·格拉泰里 尼古拉·格拉泰里于1958年7月22日生于洛克雷德(Locride，位于卡拉布里亚大区)的杰拉切市 (Gerace)，自2016年以来，任卡坦扎罗省(Repubblica di Catanzaro)总检察官，如今他是光荣会组织研究的顶级专家。20世纪80年代末期步入司法机关，作为雷焦卡拉布里亚法庭的法官，他签署过几项侦查令，要求调查居住在瑞士境内的多名嫌疑人。自1989年以来，他一直处于警方保护之下。由于致力于民事与社会工作，成为多个奖项得主。他与记者兼教师的安东尼奥·尼卡佐(Antonio Nicaso)共同撰写了关于有组织犯罪的几本书籍以及一些杂文。 信息框结尾



(翻译：薛伟中), 瑞士资讯swissinfo.ch

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