西蒙·米切爾在烏茨維爾布勒公司的車間裡。 (swissinfo.ch)

西蒙·米切爾(Simon Mitchell)的同齡人大多選擇了念大學，而他卻進了北卡羅來納州技術企業布勒公司(Bühler)外部链接，開始瑞士式的學徒工作，這讓他能夠邊掙錢邊學習，還不致背上任何債務。但這種學徒機會在美國仍屬罕見。

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最近米切爾和另外三名布勒外部链接學徒工來到該公司在瑞士東部烏茨維爾(Uzwil)的總部，在這裡慶祝他們的結業式。他們幾位都是高中剛畢業就被招進公司，成為在北卡首府羅利附近的布勒-愛爾格萊(Bühler Aeroglide)外部链接完成四年學徒資助課程的首批學生。



這個計劃的目的：填補該地區技術職業日益拉大的技能空白。

這幾位焊接學徒工本打算月初就飛過來，正好可以趕上參加瑞士職業競技比賽(Swiss Skills)外部链接-在首都伯恩舉行的各行各業學徒工的技藝競賽。但颶風佛羅倫斯於9月中襲擊了這個美國南部州，令行程推後一個星期，斷送了這次機會。

我們去該公司瑞士總部採訪21歲的米切爾時，他表示還是有很多時間享受瑞士，和體驗這裡的工作生活。

那麼，到底是什麼吸引他當學徒？ “在職業方面我對未來有所打算，但我想要的發展方向卻沒有太多機遇，而學徒機會恰巧在合適的時候出現了，”米切爾告訴瑞士資訊swissinfo.ch。

“我才剛踏出高中校門，在那麼短的時間裡，一個開始職業生涯的機會就擺在我面前，它的各種優勢又超出我的想像，所以我當然不能錯過。”



瑞士模式

這個課程是北卡三角學徒工項目(NCTAP，英)外部链接的一部分，由布勒公司和其他幾家當地企業在2013年共同創辦，結合了在當地社區大學的理論課與在公司裡的在職培訓-蠻像著名的瑞士雙軌培訓模式。

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布勒公司表示，實際上這是他們在全世界進行的培訓項目中“最瑞士”的一個(該公司在全球共有約500名學徒工)。

但這裡面有些區別。 “在這四年當中，我們並不是待在某個部門裡專攻一門技藝，所以多數時間我們會在一個部門裡工作上個把月，這樣一來就對整個公司都有了了解，”米切爾解釋道。

不過跟瑞士差不多，這些學徒工每月會從公司領到工資，他們的學費則由州裡支付，這點和瑞士州一樣。他們畢業時會拿到機械工程技術專業的大專文憑，和一張由北卡商業部頒發的學徒工結業證書，以及工作有著落的保證。

毫無債務

不像念大學，到完成學業時不背上一屁股債，這當然使得該課程愈發魅力四射。米切爾承認，北卡乃至美國的大多數年輕人還是選擇上大學，這依然是標準的人生軌跡。

目前只有不到2%的18-24歲年輕人(英)外部链接註冊參加學徒工課程。

要說服家人同意他去當學徒工並不難，因為米切爾的媽媽是奧地利人，自己就曾作過學徒。 “跟朋友解釋就要多費些口水了，畢竟這不是很典型的職業選擇。但只要你告訴他們都有哪些好處，解釋起來就容易得多，他們很快就明白了，”他說道。

米切爾很清楚自己都從培訓中收穫到了什麼。 “我成熟得快多了，因為我一下子就被扔進工作環境當中。可是我也得到機會獲取學位和參加學習，同時還收穫了實際經驗。”

學徒與培訓經理邁克爾·泰勒(Michael Taylor)陪同這幾位學徒來瑞士參觀。他表示自己既自豪又激動，但看著這個實驗小組結業也有一點難過和緊張。



獲得認可？

泰勒感覺學徒理念的趨勢正在增強。由於不湊巧無法接受採訪，他通過郵件寫道：“近三年來，州和聯邦各級政府的推動力似乎更大了。人們也開始看到結合工作經歷與教育的好處，特別是擁有事業的同時還不用背債。”

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他指出，第一期畢業生將有助於展示這一切都是真的。而他的工作仍將繼續：布勒-愛爾格萊下一期的四名學徒工將於10月1日開始。

對總管布勒公司所有學徒的安德烈亞斯·比朔夫(Andreas Bischof)來說，這一投資“報酬比投資多了好幾倍，因為首批畢業的四位學徒都將為布勒-愛爾格萊效力。我們非常了解他們，不但了解他們的職業技能，更重要的是了解他們的每個人。”

他表示北卡的課程計劃最終可能成為其他公司的典範。

米切爾也覺得人們對職業培訓的態度正在改變。在這次行程裡得以和那麼多學徒共處，他有些什麼感覺？要知道布勒公司每年在烏茨維爾培訓的學徒工人數能達到80名之多，大家學習的專業也各有不同。米切爾說，確實有點不一樣，但也耳目一新。

那麼他對瑞士的整體印象呢？是有些文化差異，不過沒有任何負面印象，他微笑著說道。 “大家都關門那麼早，這確實不太一樣，但我也享受到了這裡的大好風景。”這裡的價值觀“和我們在美國媒體上了解到的一模一樣”。





(翻譯：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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