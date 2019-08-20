重油仍是瑞士给建筑物供暖最常使用的能源。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士用于建筑物供暖的重油消耗比例仍居高不下，为欧洲国家之冠。世界自然基金会(WWF)揭露了这一状况，并指出瑞士各州建筑领域的能源政策的失败。

在瑞士，与建筑相关的环保问题由各州负责。尽管年轻一代要求加强对气候的保护，但在降低房屋对环境和气候负面影响(建筑物产生的二氧化碳占碳排放总量的三分之一)这方面，各州有关部门却做的很不够。世界自然基金会瑞士分会在最新的“对各州建筑物气候政策的评估报告”(Évaluation de la politique climatique cantonale des bâtiments，法外部链接)中确认了这一点，并称其为一个“失败”。

世界自然基金会认为，对改善建筑物隔热能力与能源需求等诸多问题做出明确规定的“各州能源规范模式”(MoPEC，多语外部链接)，未能得到“完整地”实施。

就房屋供暖而言，该环境组织敦促用热泵或太阳能板等更为环保的供暖系统，来取代所有的化石燃料供暖系统。这无疑将是一项巨大挑战，要知道瑞士仍有约三分之二的建筑物在使用重油或煤气供暖。

这还不是全部：根据欧洲供暖用油协会(Eurofuel，英外部链接)收集的数据，瑞士还是最爱用重油为房屋供暖的欧洲国家。

(3) 重油使用情况

瑞士燃料与碳氢液体燃料进口商协会(Avenergy Suisse，多语外部链接)发言人Martin Stucky解释说，煤炭时代过后，在1950年代末至1970年代初的这段时期，瑞士曾大力发展重油的使用。

他表示：“那时几乎每个建筑物里都有个以前用来储存煤炭的大房间，这个空间极适合被改装成锅炉房，容纳得下一个锅炉和一个燃料油罐，这促成了重油的迅速普及。”据他透露，由于受瑞士地形与建筑物分散分布(许多住宅建在农村)等因素影响，煤气等管道能源的发展与普及则要晚很多。



重油供暖房屋数量如此之多的另一个原因，是旧锅炉报废后，人们常会用同样的系统取而代之。“不过，这些都是新一代的锅炉，其二氧化碳排放量降低了20%，而且几乎不再排放氮和硫磺，”Martin Stucky指出，并补充说，“在瑞士，重油的千瓦时价格是各种能源之中最低的。”

新建筑多使用热泵

新建筑的情况则截然不同，它们几乎不再使用重油供暖。自2000年起，人们注意到热泵的使用量有大幅提高。

“瑞士新建筑的建设质量非常优秀，能源标准非常高，这也降低了供暖所需能源的使用量。多年以来，新建房屋已不再考虑使用重油供暖。使用热泵等新方案往往就已足够，”Martin Stucky表示。

chauffage 瑞士房屋的供暖能源

瑞士燃料与碳氢液体燃料进口商协会反对全面禁止重油的使用，但他们也认为，随着科技的进步，重油的使用必然会不断降低。Martin Stucky预测：“重油非常适合作为再生性能源的一种补充。混合性能源的使用越多，重油的使用就会越少。”



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