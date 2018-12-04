如果一个人不知道或无法证明自己的出生日期，他/她会遇到很多麻烦事，例如在网上预订机票或酒店。现在，这个问题在瑞士得到了解决：从明年开始，不知个人确切出生日期的人士所持护照会采用“1月1日”作为其出生日期。
瑞士联邦司法部于本周一(11月3日)表示，在瑞士，约有800人符合这种情况。这些人通常是移民，他们的相关文件由其出生国家持有，遗憾的是，他们无法取得这些文件。
政府在声明(多语)外部链接中表示：“因此，对于在旅行中或是在银行或邮局里遇到问题的公民，瑞士政府正设法提供一套迅速且务实的解决方案。”
到目前为止，在这些人的护照里，出生日期一栏登记的是“00/00”及其出生年份，例如00/00/76。这无疑给边境管制的执行人员带来了问题，甚至连这些证件持有人网上购物时都会困难重重。
司法部表示，其将在今年年底前对相关法律依据作出修订。
作者： Susan Misicka
说到艺术许可协议，纽约某雕塑家以他名为“瑞士护照办公室”(Swiss Passport Office)的装置作品，把自己的戳记盖到了世界最受人垂涎的出国旅行证件上。而瑞士有关部门竟然对此满不在乎。 制造与出售伪造身份证件-这事儿往往会给你惹上大麻烦。一眼看去，汤姆·萨克斯(英)(Tom ...
Keystone-SDA/ts
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