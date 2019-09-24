學生們正在蘇黎世大學上心理學課

(© Keystone / Gaetan Bally)

读者提问：“如果侨居国外的瑞士年轻人想在瑞士继续完成学业，他们有什么选择？”答案是可以有很多选择，但是他们也会遇到一些挑战。



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今年夏天我们邀请各位读者发来他们关于瑞士教育方面的问题，其中有人问到：一个13岁的侨居国外的瑞士人，回到瑞士后如何继续接受教育。要解答这个问题，我们访问了“educationsuisse”机构(多语)外部链接，该机构的众多服务中，就包括为侨居国外的年轻瑞士人(多语)外部链接提供关于瑞士教育的指导。



语言问题

13岁的孩子必须且有权在家附近的学校免费接受教育(瑞士义务教育在15-16岁结束)，“educationsuisse”的负责人Barbara Sulzer Smith解释道。



她还告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“显然这取决于语言水平：如果德语水平达标，那么学生可以直接上学。但是在瑞士更普遍的情况是：德语尚未达标。因此，每个州都有自己的语言扶持计划。”

这可能是学校学期内的课外语言课程外部链接(所选语言取决于所在州)，或是在入学前单独设立的语言预备课程。注意：由于各州各自负责督导教育事宜，因此语言课程在全国范围内存在差异性。

早期职业选择

在14-15岁时，瑞士体系中的学生通常可以为接下来的发展进行选择：可以为继续上大学而选择读中学，也可以去做学徒。有三分之二的离校者会选择学徒这条路。



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+ 为什么瑞士的职业教育如此受欢迎？

这个决定对于那些侨居国外的瑞士人来说可能是个挑战：他们中的一些人可能从没来过他们父辈的国家，自然不了解瑞士教育体系是如何运作的，Sulzer Smith说。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

“Educationsuisse”機構建議各位學生向其求學目的地的教育機構諮詢，同時聯繫當地職業協助服務部門，以對所有選項有個全盤性的了解。



如果你年齡大一點呢？

該機構同時幫助那些在國外完成了義務教育，想在瑞士上大學或接受培訓的人。



“我們有許多來自南非、西班牙或意大利的孩子，那裡的失業率很高，他們想在這裡繼續接受教育，以便為未來的事業發展做更好的準備，”Sulzer Smith說。同樣，精通語言是關鍵，特別是在瑞士，以英語為教學語言的大學課程十分稀少。也有的孩子可能想讀預科學校(baccalaureate school)，但是就算你上過美洲的高中，來到瑞士，你可能還是需要通過這裡附加的入學考試。



應用技術大學(Universities of Applied Science)更以實用為導向，可提供諸如航空或酒店管理等課程，這也是個好選擇，Sulzer Smith補充道。然而許多從國外來的人並不知道有這種選擇路徑。



+ 了解瑞士高校體系(英)外部链接



財務和人數

對於僑居國外、初抵瑞士的年輕人來說，財務可能是個問題，尤其是瑞士的生活成本是如此之高。在這裡，年輕人可以在“eductionsuisse”的幫助下申請其所在州和/或一些基金會提供的獎學金/助學金(多語)外部链接。目前“educationsuisse”幫助135位從國外剛剛搬回瑞士的學生獲得了州裡提供的助學金。該機構每年會進行大約1000次教育諮詢。



儘管沒有官方統計，但是僑居國外的瑞士年輕人(多語)外部链接中，來瑞士學習的人數應該比“educationsuisse”統計的人數更多，因為有些人赴瑞時並沒有向該機構諮詢。



大學生

Katia Steinfeld在里約熱內盧長大，她的爸爸是巴西人，媽媽是瑞士人。她決定在瑞士完成她的醫學學習。 “Educationsuisse”協助她完成了從巴西到瑞士的醫學院轉學和獎學金申請過程，如今她在洛桑大學讀大四。她同時還設立了一個名為“Escolhares”外部链接的公益組織，旨在為里約的孩子提供眼科檢查以及眼鏡。

Katia Steinfeld

(Courtesy Katia Steinfeld)

“來到這裡主要是為了學業，因為瑞士大學的性價比相當高，”Steinfeld在電郵裡評價到，她同時還說這裡的研究機會也很好。



+ 瑞士大學學費相對較低



“我也想體驗下在巴西之外的生活，同時希望更多地了解瑞士文化，因為這是我血脈的一部分，”她說。



主要的挑戰包括適應不同的生活方式、不會說德語，以及高生活成本。 Steinfeld感覺語言問題限制了她在瑞士的發展機會。但是Steinfeld覺得總體來說這是個非常寶貴的體驗。



學徒

Erick Huber現在正在攻讀聯邦職業教育和培訓文憑(多語)外部链接，方向是園藝生產，目前已經讀到第三年。他同樣面臨著財務壓力。

Erick Huber

(Courtesy Erick Huber)

他的曾祖父在1900年代早期移民到哥倫比亞，以一名土木工程師的身份協助修建公路，之後成為了瑞士駐卡利市(Cali)的領事。 “我的家族在那裡生活了三代，到了我這代，我決定回到瑞士尋找更好的未來，”Huber在電郵中解釋道。



Huber在他出生的國家看不到多少希望，儘管他在哥倫比亞的一所大學獲得了獎學金。憑著他的瑞士護照，他來到了瑞士，並且上了一門德語強化課程，他本想繼續上大學，但是他的高中學歷沒得到承認，因此他選擇了去做學徒。 “幸運的是，在瑞士，大學並不是成為專業人士的唯一途徑，”Huber說。



Huber在他所在的州獲得了獎學金，以支付生活開銷。他還有學徒工資，但是與瑞士本土的學徒不同，他沒法住在家裡或者得到其他來自父母的財務支持。至於未來？ “我計劃留在瑞士，我知道我的努力工作會在這裡得到認可，”他說。



(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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