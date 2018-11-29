此内容发布于2018年11月29日 上午9:00 最后更新 - 2018年11月29日 -09:00

瑞士学费相对较低，这得益于可观的人均教育开支。

(Keystone)

美国和英国是国际学生最热衷的留学目的国。相比之下，瑞士的学费相对较低，这会帮助其吸纳更多的海外生源吗？



今年六月，瑞士资讯swissinfo.ch进行了读者调查，想要知道他们对美国、英国和瑞士的大学体系的哪些方面更感兴趣。之后，我们驻在这三个国家的记者开始紧锣密鼓地搜集答案。现在让我们看看他们在学费上的发现：



在2016/2017学年，来自印度和中国的学生占到了在美国留学的国际学生中的一半。其中大多数国际学生来自中国，但印度学生数量的增长速度已经超过了中国。吸引这些学生的主要是研究生项目以及实践培训课程。一些大学直接瞄准印度学生，像是亚利桑那州立大学(Arizona State University)外部链接，针对印度学生推出了学位项目速览，其中甚至提到了在该州印度教盛行这一事。



美国的大学似乎更加青睐国际学生，因为从他们身上可以收取比本国生源高得多的学费。举例说，如果看看爱荷华大学(University of Iowa)的本科项目，你会发现，一名国际工程学生(英)外部链接要支付将近3.1万美元学费，如果再加上生活开销、书本费以及其他费用，那么总预估花费要超过4.5万美元。而相较之下，爱荷华本地本科生(英)外部链接源则只要花费2.4万美元。

two Top destination countries for international students

英国的高等教育从各个层面上看都很昂贵。无论是本科还是研究生项目，国际学生都必须支付高额学费。对“本土”学生(本国居民和欧洲国家国民)而言，本科学位项目需要3或4年，一般要花费9’250英镑(所有数字按比例计算)，与具体学习的专业无关。根据2017-2018年英国大学学费综合调查(Reddin Survey of University Tuition Fees 2017-18)，根据其学习课程不同，“海外”学生或国际学生大概要支付的学费在9’250英镑(11’908美元)到34’000英镑之间。



在研究生项目上，英国的大学基本上可以自己决定收取学费的数额。这些项目并不像是本科项目那样收取标准化的学费。所以，本国学生和外国学生所要缴纳的学费数额要取决于专业、学校以及学习项目的长度。

one Top source countries of international students

在英国，专业是决定学费的首要因素。历史、经济、法律等人文社会科学学科，普遍收费较低，学习时间也要短于绝大多数理工科专业，其收费大约在1万到2.1万英镑之间。科学、工程或是医学专业，包括化学、物理、计算机科学、医学和牙医学，则一般要贵很多，因为这些专业需要使用特殊的仪器和设施；这些专业的学费少则1万英镑，多则可达4.3万英镑。

对于同一专业，学费数额差距巨大的主因是学校的名气和质量。利兹大学(University of Leeds)机械工程专业的硕士项目要花费2.15万英镑；而同样的专业在伦敦帝国学院(Imperial College London)则需要花费3.025万英镑。如果学习时长也放入考量，那么价格差距就会更大：利兹的学位项目只需一年；在帝国学院，同样的学位项目需要花上四年时间才能读完。

“我想知道在瑞士如果要攻读理工科硕士学位，平均学费是多少，”Abhishek问道。

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难能可贵的是，在生活成本高昂的瑞士，学费倒是相对较低，这得益于这里的人均教育经费较高。作为公立大学，该国排名最高的两所理工科学院——洛桑联邦理工学院(Federal Institutes of Technology Lausanne)外部链接和苏黎世联邦理工学院(Federal Institutes of Technology Zurich)外部链接——收费相当低廉，无论学生来自哪个国家，每学期学费都不会超过650瑞郎(653美元)外部链接。一些大学会对非瑞士学生收取的学费略高，但是只有少数几所学费很高，比如以商科闻名的圣加伦大学(University of St. Gallen)外部链接，与其他学校相比其学费要翻倍甚至更多(硕士项目每学期要3’326瑞郎)。



学费一般包括所有课程的课时费(英、德)外部链接，以及对包括学生会之类的社团的名义性捐助。并不包括书本费和其他课程材料或住宿费用。

“作为国际学生，我有资格申请奖学金吗？”Rachel。

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奖学金



尽管瑞士的学费较低，但坏消息是这里生活成本高昂，即使可以少付一些学费，也不太可能省下开销。幸好外国学生可以申请财政补助。瑞士政府为那些想来做研究或是攻读博士学位的硕士学位持有者提供了奖学金(多语)外部链接。但是要注意，申请人必须通过瑞士驻外国的大使馆和领事馆进行申请：通过电子邮件或是社交媒体提供的奖学金非常有可能是骗人的。



不少大学还提供自己的奖学金。举例来说，在苏黎世联邦理工学院，国际硕士学生如果本科学位不是在该校获得，就有资格在完成第二学期后申请奖学金(英、德)外部链接。该校还设立了优异硕士奖学金项目(Excellence and Master Scholarship Programmes)外部链接，有计划攻读硕士学位的本国或国际学生都可以申请，奖学金金额在每学期1,500到11,000瑞郎之间。

一些基金会和有些州也会提供奖学金。有些奖学金也允许外国学生申请。沃州(法)外部链接是洛桑联邦理工学院和洛桑大学(University of Lausanne)外部链接的所在地，该州向来自欧盟及欧洲自由贸易联盟范围内的学生提供奖学金，也向来自那些与瑞士签订有国际协议的国家的学生们提供奖学金，只要他们在该州居住。基金会提供的奖学金条件更为苛刻，经常是局限于某个专业或是某个学位项目，且只面向瑞士学生或是那些来自特定国家或地区的学生。获取有关这类奖学金的信息的最好渠道是咨询各个大学的招生办公室。



英国也面向国际学生提供奖学金。尽管研究生项目的学费往往比本科项目要高，但也有更多的经济支持机会，往往是以奖学金、助学金和补助金的形式提供。但是这些机会还是相对较少而且非常难拿到。



一旦你接受录取，那么你选择的大学会自动将你列入一系列补助金和奖学金的候选人名单。这些项目一般面向所有注册的学生，但也有一些奖学金是为了帮助国际学生而特别设立的。你有时需要单独申请这类经济支持机会。



其他对国际学生提供资助机会的组织包括英国文化教育协会(British Council)的教育项目(Education UK)外部链接。作为英国“GREAT”外部链接 奖学金的一个组成部分，该机构也为印度学生提供奖学金。英国外交部还提供志奋领奖学金(Chevening Scholarship)外部链接以及英联邦奖学金(Commonwealth Scholarship)外部链接，评奖依据的是学业成就和领导潜力。苏格兰(英)外部链接和威尔士(英)外部链接政府也提供类似的补助金。跟所有类型的经济支持一样，这些奖项的申请竞争也是相当激烈。



美国也有一些面向国际学生的奖学金(英)外部链接，大多都是与学业表现、经济状况，或者其他评价标准挂钩。有些项目的竞争也很激烈，但如果一个大学想要录取某个学生，那么他们总能想方设法为其提供奖励。几年前，因为这些奖励，有些印度学生在被印度大学拒绝录取后，才转而投向常春藤联盟学校(Ivy League)外部链接。



国际学生现在仍能在美国大学里找到相当多的好机会，但是仍要谨慎思考许多问题，比如花销、学习的领域，甚至要考虑在毕业后是否可能找到工作或者办理续签。我们将在这个专题中一一讨论这些问题。



这篇文章是比较美国、英国和瑞士大学体系的系列文章中的一篇。文章的主题基于瑞士资讯swissinfo.ch的读者提问。







作者 Tony Ganzer是驻俄亥俄州克利夫兰的美国记者，他曾在瑞士工作生活多年。他将帮助本系列调查美国的大学体系。 Geraldine Wong Sak Hoi是一名驻瑞士的加拿大记者，她将为本系列报道瑞士的大学体系。她还参与瑞士资讯swissinfo.ch的事实查核项目。 Leo Shearmur是牛津大学的一名研究生，他曾在英国和瑞士生活学习。他将报道本系列中的英国教育体系。

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(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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