学生们正在苏黎世大学上心理学课

(© Keystone / Gaetan Bally)

读者提问：“如果侨居国外的瑞士年轻人想在瑞士继续完成学业，他们有什么选择？”答案是可以有很多选择，但是他们也会遇到一些挑战。



今年夏天我们邀请各位读者发来他们关于瑞士教育方面的问题，其中有人问到：一个13岁的侨居国外的瑞士人，回到瑞士后如何继续接受教育。要解答这个问题，我们访问了“educationsuisse”机构(多语)外部链接，该机构的众多服务中，就包括为侨居国外的年轻瑞士人(多语)外部链接提供关于瑞士教育的指导。



语言问题

13岁的孩子必须且有权在家附近的学校免费接受教育(瑞士义务教育在15-16岁结束)，“educationsuisse”的负责人Barbara Sulzer Smith解释道。



她还告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“显然这取决于语言水平：如果德语水平达标，那么学生可以直接上学。但是在瑞士更普遍的情况是：德语尚未达标。因此，每个州都有自己的语言扶持计划。”

这可能是学校学期内的课外语言课程外部链接(所选语言取决于所在州)，或是在入学前单独设立的语言预备课程。注意：由于各州各自负责督导教育事宜，因此语言课程在全国范围内存在差异性。

早期职业选择

在14-15岁时，瑞士体系中的学生通常可以为接下来的发展进行选择：可以为继续上大学而选择读中学，也可以去做学徒。有三分之二的离校者会选择学徒这条路。



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这个决定对于那些侨居国外的瑞士人来说可能是个挑战：他们中的一些人可能从没来过他们父辈的国家，自然不了解瑞士教育体系是如何运作的，Sulzer Smith说。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

“Educationsuisse”机构建议各位学生向其求学目的地的教育机构咨询，同时联系当地职业指导服务部门，以对所有选项有个全局性的了解。

如果你年龄更大呢？

该机构同时帮助那些在其出生国完成了义务教育，想在瑞士上大学或接受培训的人。

“我们有许多来自南非、西班牙或意大利的孩子，那里的失业率很高，他们想在这里继续接受教育，以便更好地为未来的事业发展做准备，”Sulzer Smith说。同样，精通语言是关键，特别是在瑞士，以英语为教学语言的大学课程十分稀少。也有的孩子可能想读预科学校(baccalaureate school)，但是就算你上过美洲的高中，来到瑞士，你可能还是需要通过这里额外的入学考试。

应用技术大学(Universities of Applied Science)更以实用为导向，可提供诸如航空或酒店管理等课程，这也是个好选择，Sulzer Smith补充道。然而许多从国外来的人并不知道有这种选择路径。



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财务和人数

对于侨居国外、初抵瑞士的年轻人来说，财务可能是个问题，尤其是瑞士的生活成本是如此之高。在这里，年轻人可以在“eductionsuisse”的帮助下申请其所在州和/或一些基金会提供的奖学金/助学金(多语)外部链接。目前“educationsuisse”帮助135位从国外刚刚搬回瑞士的学生获得了州里提供的助学金。该机构每年会进行大约1000次教育咨询。

尽管没有官方统计，但是侨居国外的瑞士年轻人(多语)外部链接中，来瑞士学习的人数应该比“educationsuisse”统计的人数更多，因为有些人赴瑞时并没有向该机构咨询。

大学生

Katia Steinfeld在里约热内卢长大，她的爸爸是巴西人，妈妈是瑞士人。她决定在瑞士完成她的医学学习。“Educationsuisse”指导她完成了从巴西到瑞士的医学院转学和奖学金申请过程，如今她在洛桑大学读大四。她同时还设立了一个名为“Escolhares”外部链接的公益组织，旨在为里约的孩子提供眼科检查以及眼镜。

Katia Steinfeld

(Courtesy Katia Steinfeld)

“来到这里主要是为了学业，因为瑞士大学的性价比相当高，”Steinfeld在电邮里评价到，她同时还说这里的研究机会也很好。



+ 瑞士大学学费相对较低



“我也想体验下在巴西之外的生活，同时希望更多地了解瑞士文化，因为这是我血脉的一部分，”她说。

主要的挑战包括适应不同的生活方式、不会说德语，以及高生活成本。Steinfeld感觉语言问题限制了她在瑞士的发展机会。但是Steinfeld觉得总体来说这是个非常宝贵的体验。

学徒

Erick Huber现在正在攻读联邦职业教育和培训文凭(多语)外部链接，方向是园艺生产，目前已经读到第三年。他同样面临着财务压力。

Erick Huber

(Courtesy Erick Huber)

他的曾祖父在1900年代早期移民到哥伦比亚，以一名土木工程师的身份协助修建公路，之后成为了瑞士驻卡利市(Cali)的领事。“我的家族在那里生活了三代，到了我这代，我决定回到瑞士寻找更好的未来，”Huber在电邮中解释道。

Huber在他出生的国家看不到多少希望，尽管他在哥伦比亚的一所大学获得了奖学金。凭着他的瑞士护照，他来到了瑞士，并且上了一门德语强化课程，他本想继续上大学，但是他的高中学历没得到承认，因此他选择了去做学徒。“幸运的是，在瑞士，大学并不是成为专业人士的唯一途径，”Huber说。

Huber在他所在的州获得了奖学金，以支付生活开销。他还有学徒工资，但是与瑞士本土的学徒不同，他没法住在家里或者得到其他来自父母的财务支持。至于未来？“我计划留在瑞士，我知道我的努力工作会在这里得到认可，”他说。





(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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