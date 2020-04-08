瑞士各地养老院已从瑞士疫情暴发之初便与外界隔绝，以保护院内老年人；然而一旦发生感染，便会迅速在院内扩散。 (Keystone)

据瑞士纸媒报道，身处养老院中的老年人和护理人员受到新冠病毒疫情打击尤为严重。



瑞士纸媒《晨报·周日版》(Le Matin Dimanche)以及《周日报》(Sonntagszeitung)报道称，在瑞士西部法语区各州中，确诊感染新冠病毒后经医治无效不幸离世的病患，其中各州平均有三分之一的亡者为在养老院居住的老年人。



尽管如此，新冠病毒疫情对法语区各州养老院的重创程度不尽相同。在沃州(Vaud，死亡病例累计123例，其中养老院死亡病例达60例)和纳沙泰尔州(Neuchâtel，死亡病例累计23例，其中养老院死亡病例占11例)，来自养老院的新冠病毒死亡病患几乎占到了其死亡病例的一半。而日内瓦州(Geneva)养老院里新冠病毒遇难者人数，仅约占该州死亡人数的五分之一(死亡病例累计45例，其中养老院死亡病例为19例)。反观伯尔尼州(Bern)，养老院死亡病例占总体死亡人数比率仅接近10%(死亡病例累计28例，其中养老院死亡病例为3例)。



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上述两家瑞士媒体在报道中表示，在法语区养老院中，越来越多的老年人和养老院工作人员正被新冠病毒“蚕食”，接连发生聚集传染。在日内瓦州的54家养老院中，已有22家通报出现多例新冠病毒感染确诊患者。而在伯尔尼州，仅一家养老院中，就出现该院内居住的67名老人里，已有20名老人以及另外9名护理员工经确诊受到新冠病毒感染。

《晨报·周日版》在报道中称，鉴于此前就患有其他疾患或慢性病的病患以及老年人，属于新冠病毒高危易感群体，因此，养老院已从瑞士疫情暴发之初便与外界隔绝，以保护院内老年人；然而一旦发生感染，便会迅速在院内扩散。处于封闭、受限活动范围内、且无人探访的老年人，很难做到泰然处之，而且有老年人屡次不遵守目前的规定，院内的护理人员也经常缺乏适当的防护装备。部分护理人员也一直尝试着用塑料袋和滑雪镜来保护自己，而口罩往往会被一再重复使用。

由于养老院的护理人员需要在工作时和老人保持密切接触，为老人洗澡、帮助他们进食、出入以及提供护理，因此，适宜、正规的防护服对他们而言可谓至关重要。据《晨报·周日版》报道，防护服此前面临的库存短缺情况，目前似乎正有所改善。





swissinfo.ch/jc

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