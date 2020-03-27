此内容发布于2020年3月27日 下午12:06

一旦发现面积100平米的公共空间内“挤”着20部手机时，瑞士电信就会立即通知联邦有关部门。

(Keystone / Nick Soland)

瑞士电信(Swisscom)匿名收集并移交政府的数据显示，目前，瑞士人行事自律，能够遵守联邦政府为控制Covid-19冠状病毒病疫情制订的规范。

卫生部长阿兰・贝尔赛特(Alain Berset)于周三(3月25日)确认，应政府要求，瑞士最大的电信运营商-瑞士电信，目前正通过手机监测人群。以匿名方式采集的数据在汇总24小时后会移交给联邦政府，其目的是要限制新冠病毒疫情在瑞士的蔓延。

周四(3月26日)联邦公共卫生局流行病办公室负责人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)外部链接强调，这“不是监控”。他表示，这种采集数据的方式并不能跟踪电话用户的实时动向。

他解释说，这么做是为了解民众的活动模式-而且仅限于民众在公共空间的活动情况。“这是对公共空间内过去一段时间人员流动状况的一个简单反映。”

科赫表示，这一措施完全匿名采集，从数据保护的角度来看也十分安全。



社交距离

瑞士的新冠病毒感染人数已经过万。为控制疫情，政府出台了一系列所谓“保持社交距离”的措施，包括禁止五人以上的集会，关闭酒吧、学校、餐馆及其他出售非必需品的商铺等。

按此约定，瑞士电信如果发现20部手机聚集在100平方米(即长、宽各100米)面积的公共空间内时，就会通知联邦有关部门。居民区与商业区则不在分析之列。

作为对法语报刊《时报(Le Temps)外部链接》报道的回应，瑞士电信发言人克里斯蒂安·诺伊豪斯(Christian Neuhaus)告诉Keystone-SDA通讯社，这里不存在对公众的实时跟踪，而是24小时延时共享的SIM卡相关数据。

隐私担忧

利用科技监控隔离人员、追踪感染状况，这难免会令人质疑是否涉嫌侵犯隐私，以及会不会发展成大规模的监控。据报道，中国已在使用人脸识别和手机追踪应用(英)外部链接等科技工具，在冠状病毒病暴发的疫区监控病患健康状况及民众活动，有些人认为这种做法过于侵犯隐私。

贝尔赛特在新闻发布会上尝试缓解外界担忧，明确表示：政府无意对个人展开实时监控。只有联邦公共卫生局的少数几个人可以看到数据。贝尔赛特还强调，这些数据使他们可以“通过匿名和整体的方式”观察“(用户)过去的活动”。

3月25日，一家移动运营商协会(英)外部链接宣布，Vodafone、Deutsche Telekom、Orange及其他五家电信提供商，已经同意与欧盟委员会共享手机定位数据，以追踪新冠病毒的传播。







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Keystone-SDA/jdp

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